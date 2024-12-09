https://ria.ru/20241209/siriya-1988204142.html

Сотни людей, желающих покинуть Сирию, скопились на границе с Ливаном

Сотни людей, желающих покинуть Сирию, скопились на границе с Ливаном - РИА Новости, 09.12.2024

Сотни людей, желающих покинуть Сирию, скопились на границе с Ливаном

Сотни желающих покинуть Сирию стоят в многочасовых очередях на границе с Ливаном, таможня и паспортный контроль с сирийской стороны отсутствуют, рассказали РИА... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:34

2024-12-09T16:34

2024-12-09T16:39

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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Сотни желающих покинуть Сирию стоят в многочасовых очередях на границе с Ливаном, таможня и паспортный контроль с сирийской стороны отсутствуют, рассказали РИА Новости граждане, прибывшие в Бейрут из Дамаска. "На ливанской границе многочасовые очереди, сотни, если не тысячи граждан пытаются уехать из Сирии. Многие транзитом через международный аэропорт Бейрута в другие страны",- рассказал собеседник агентства. По словам очевидца, свободная зона между Сирией и Ливаном полностью разграблена, часть здания обгорела, на дороге множество брошенных машин, некоторые из которых обгорели. "Мы проехали сирийский контроль, там никого нет, на подъезде развернут блокпост вооруженный оппозиции. Проехали, не проставив печати в паспорт на выезд. Ливанские пограничники пропустили после предъявления билетов на самолет",- добавил собеседник агентства. Ливанские власти дали новые указания пограничной службе по пропуску людей, прибывающих из Сирии, согласно которым из Сирии на территорию Ливана могут прибывать граждане других государств и сирийцы у которых есть купленные билеты на самолет и в Ливане они намерены находиться транзитом. По словам очевидцев, потока людей желающих въехать из Ливана в Сирию практически нет.

https://ria.ru/20240926/bezhentsy-1974912300.html

https://ria.ru/20241209/peskov-1988144179.html

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в мире, сирия, ливан, бейрут, обострение ситуации в сирии — 2024