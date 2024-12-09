https://ria.ru/20241209/siriya-1988191113.html

СМИ: сирийская оппозиция уполномочит Башира сформировать правительство

СМИ: сирийская оппозиция уполномочит Башира сформировать правительство - РИА Новости, 09.12.2024

СМИ: сирийская оппозиция уполномочит Башира сформировать правительство

Сирийские оппозиционные силы намерены уполномочить Мохамада Башира сформировать правительство на переходный период, сообщает телеканал "Аль-Джазира". РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:30

2024-12-09T15:30

2024-12-09T15:38

в мире

идлиб (мухафаза)

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 9 дек - РИА Новости. Сирийские оппозиционные силы намерены уполномочить Мохамада Башира сформировать правительство на переходный период, сообщает телеканал "Аль-Джазира".Башир с января 2024 года является главой так называемого "правительства спасения", сформированного силами оппозиции в Идлибе."Мохамад Башир будет уполномочен сформировать новое правительство на переходный период", - сообщает телеканал.

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

идлиб (мухафаза)

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в мире, идлиб (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024