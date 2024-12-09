https://ria.ru/20241209/siriya-1988167117.html

Сирийцы начали возвращаться из Турции на родину, пишут СМИ

Сирийцы начали возвращаться из Турции на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2024

Сирийцы начали возвращаться из Турции на родину, пишут СМИ

Небольшие очереди образовались в понедельник на пограничном КПП в связи с притоком сирийцев, желающих вернуться на родину из Турции, сообщает турецкое... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:18

2024-12-09T14:18

2024-12-09T14:18

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СТАМБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Небольшие очереди образовались в понедельник на пограничном КПП в связи с притоком сирийцев, желающих вернуться на родину из Турции, сообщает турецкое госагентство Anadolu. "Очереди образовались у КПП Чильвегёзю в провинции Хатай из сирийцев, желающих вернуться домой", - сообщает агентство и публикует фотографии с очередью из порядка сотни человек, переходящих границу без транспорта. Опрошенные агентством сирийцы заявили, что намерены помочь в восстановлении страны. При этом КПП не прекращал работу в отличие от ряда других на границе Турции и Сирии, и сирийцы могли через него попасть в Идлиб. Власти турецкого города Низип в провинции Газиантеп первыми в Турции запускают бесплатные автобусы для желающих вернуться на родину сирийских граждан, сообщили ранее РИА Новости в мэрии города. На начало декабря в Турции проживали более 2,93 миллиона сирийских беженцев, более 1,5 миллиона из них - несовершеннолетние. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в воскресенье в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024