https://ria.ru/20241209/siriya-1988135578.html

Figaro рассказала, кто может стать главой переходного правительства Сирии

Figaro рассказала, кто может стать главой переходного правительства Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Figaro рассказала, кто может стать главой переходного правительства Сирии

Главой переходного правительства Сирии может быть назначен экс-премьер Рияд Хиджаб, сообщает газета Figaro со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:53

2024-12-09T12:53

2024-12-09T13:01

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

россия

рияд хиджаб

башар асад

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988135930_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_097647f347d4ef01f7c68350cc7aa4bb.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Главой переходного правительства Сирии может быть назначен экс-премьер Рияд Хиджаб, сообщает газета Figaro со ссылкой на информированные источники.Хиджаб возглавлял правительство Сирии в июне-августе 2012 года. Он покинул пост, после того как перешел на сторону оппозиции и бежал в Иорданию.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988121419.html

сирия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, россия, рияд хиджаб, башар асад, москва