Figaro рассказала, кто может стать главой переходного правительства Сирии
Главной переходного правительства Сирии может стать Рияд Хиджаб
© AP Photo / Matt DunhamБывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб
© AP Photo / Matt Dunham
Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Главой переходного правительства Сирии может быть назначен экс-премьер Рияд Хиджаб, сообщает газета Figaro со ссылкой на информированные источники.
Хиджаб возглавлял правительство Сирии в июне-августе 2012 года. Он покинул пост, после того как перешел на сторону оппозиции и бежал в Иорданию.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.