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Figaro рассказала, кто может стать главой переходного правительства Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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12:53 09.12.2024 (обновлено: 13:01 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/siriya-1988135578.html
Figaro рассказала, кто может стать главой переходного правительства Сирии
Figaro рассказала, кто может стать главой переходного правительства Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Figaro рассказала, кто может стать главой переходного правительства Сирии
Главой переходного правительства Сирии может быть назначен экс-премьер Рияд Хиджаб, сообщает газета Figaro со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:53
2024-12-09T13:01
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
россия
рияд хиджаб
башар асад
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Главой переходного правительства Сирии может быть назначен экс-премьер Рияд Хиджаб, сообщает газета Figaro со ссылкой на информированные источники.Хиджаб возглавлял правительство Сирии в июне-августе 2012 года. Он покинул пост, после того как перешел на сторону оппозиции и бежал в Иорданию.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, россия, рияд хиджаб, башар асад, москва
Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Россия, Рияд Хиджаб, Башар Асад, Москва
Figaro рассказала, кто может стать главой переходного правительства Сирии

Главной переходного правительства Сирии может стать Рияд Хиджаб

© AP Photo / Matt DunhamБывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб
Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Главой переходного правительства Сирии может быть назначен экс-премьер Рияд Хиджаб, сообщает газета Figaro со ссылкой на информированные источники.
Хиджаб возглавлял правительство Сирии в июне-августе 2012 года. Он покинул пост, после того как перешел на сторону оппозиции и бежал в Иорданию.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Новый флаг Сирии на здании посольства страны в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг
Вчера, 11:56
 
СирияОбострение ситуации в Сирии — 2024В миреРоссияРияд ХиджабБашар АсадМосква
 
 
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