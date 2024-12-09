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Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
12:53 09.12.2024 (обновлено: 14:18 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/siriya-1988135411.html
Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле
Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.12.2024
Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле
Произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:53
2024-12-09T14:18
война в сирии
в мире
россия
москва
сирия
дмитрий песков
башар асад
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью", — добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что в администрации президента считают важным вопрос безопасности российских военных баз, а разговоры о сохранении военного присутствия — преждевременными. Все будет обсуждаться с теми, кто будет находиться в стране у власти, добавил Песков.Говоря о контактах Путин и Асада, пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, когда они в последний раз виделись. Кроме того, Песков добавил, что ему нечего сказать по поводу местонахождения бывшего сирийского лидера.По данным МИД России, Асад по итогам переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, россия, москва, сирия, дмитрий песков, башар асад
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Дмитрий Песков, Башар Асад
Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле

Песков: произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение

© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью", — добавил представитель Кремля.
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Он подчеркнул, что в администрации президента считают важным вопрос безопасности российских военных баз, а разговоры о сохранении военного присутствия — преждевременными. Все будет обсуждаться с теми, кто будет находиться в стране у власти, добавил Песков.
Говоря о контактах Путин и Асада, пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, когда они в последний раз виделись. Кроме того, Песков добавил, что ему нечего сказать по поводу местонахождения бывшего сирийского лидера.
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По данным МИД России, Асад по итогам переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
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Война в СирииВ миреРоссияМоскваСирияДмитрий ПесковБашар Асад
 
 
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