https://ria.ru/20241209/siriya-1988135411.html

Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле

Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.12.2024

Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле

Произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:53

2024-12-09T12:53

2024-12-09T14:18

война в сирии

в мире

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москва

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дмитрий песков

башар асад

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью", — добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что в администрации президента считают важным вопрос безопасности российских военных баз, а разговоры о сохранении военного присутствия — преждевременными. Все будет обсуждаться с теми, кто будет находиться в стране у власти, добавил Песков.Говоря о контактах Путин и Асада, пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, когда они в последний раз виделись. Кроме того, Песков добавил, что ему нечего сказать по поводу местонахождения бывшего сирийского лидера.По данным МИД России, Асад по итогам переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, москва, сирия, дмитрий песков, башар асад