https://ria.ru/20241209/siriya-1988135411.html
Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле
Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.12.2024
Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле
Произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:53
2024-12-09T12:53
2024-12-09T14:18
война в сирии
в мире
россия
москва
сирия
дмитрий песков
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987968567_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_63a32384f141e8e1f64ee5fe15326a51.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью", — добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что в администрации президента считают важным вопрос безопасности российских военных баз, а разговоры о сохранении военного присутствия — преждевременными. Все будет обсуждаться с теми, кто будет находиться в стране у власти, добавил Песков.Говоря о контактах Путин и Асада, пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, когда они в последний раз виделись. Кроме того, Песков добавил, что ему нечего сказать по поводу местонахождения бывшего сирийского лидера.По данным МИД России, Асад по итогам переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
россия
москва
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987968567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89e6cbbb84a69c63ada2db1fa776c018.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сирия, дмитрий песков, башар асад
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Дмитрий Песков, Башар Асад
Произошедшее в Сирии удивило весь мир, заявили в Кремле
Песков: произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью", — добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что в администрации президента считают важным вопрос безопасности российских военных баз, а разговоры о сохранении военного присутствия — преждевременными. Все будет обсуждаться с теми, кто будет находиться в стране у власти, добавил Песков
.
Говоря о контактах Путин и Асада, пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, когда они в последний раз виделись. Кроме того, Песков добавил, что ему нечего сказать по поводу местонахождения бывшего сирийского лидера.
По данным МИД России, Асад по итогам переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
. Россия
из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии
.