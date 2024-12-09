https://ria.ru/20241209/siriya-1988129436.html
Сирийское посольство в Москве продолжает работу
Сирийское посольство в Москве продолжает работу - РИА Новости, 09.12.2024
Сирийское посольство в Москве продолжает работу
Посольство Сирии в Москве продолжает работать, все сотрудники находятся на своих местах, сообщил РИА Новости представитель сирийской диаспоры. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:38
2024-12-09T12:38
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посольство Сирии в Москве продолжает работать, все сотрудники находятся на своих местах, сообщил РИА Новости представитель сирийской диаспоры. "Посольство работает в прежнем режиме, все сотрудники находятся на местах, выполняют свою работу", - сказал он. При этом он добавил, что, учитывая переходный период, пока нет никакой информации по работе посольств в других странах, но двери диппредставительства в Москве открыты для всех сирийцев, посол также находится на месте. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/ssha-1988127111.html
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https://ria.ru/20241209/siriya-1988124074.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад
Сирийское посольство в Москве продолжает работу
Сирийское посольство в Москве продолжает работу, сотрудники находятся на местах
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посольство Сирии в Москве продолжает работать, все сотрудники находятся на своих местах, сообщил РИА Новости представитель сирийской диаспоры.
"Посольство работает в прежнем режиме, все сотрудники находятся на местах, выполняют свою работу", - сказал он.
При этом он добавил, что, учитывая переходный период, пока нет никакой информации по работе посольств в других странах, но двери диппредставительства в Москве открыты для всех сирийцев, посол также находится на месте.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.