https://ria.ru/20241209/siriya-1988123688.html

В Госдуме призвали ООН и ЮНЕСКО усилить защиту культурного наследия Сирии

В Госдуме призвали ООН и ЮНЕСКО усилить защиту культурного наследия Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

В Госдуме призвали ООН и ЮНЕСКО усилить защиту культурного наследия Сирии

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова призвала ООН и ЮНЕСКО принять меры по усилению правовых механизмов по защите культурного наследия Сирии и ее святынь в своем... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:06

2024-12-09T12:06

2024-12-09T12:06

война в сирии

сирия

россия

пальмира

анна кузнецова

башар асад

оон

госдума рф

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова призвала ООН и ЮНЕСКО принять меры по усилению правовых механизмов по защите культурного наследия Сирии и ее святынь в своем Telegram-канале. "Призываем ООН, ЮНЕСКО принять меры по усилению международно-правовых механизмов по защите культурного наследия Сирии, ее святынь, в том числе в соответствии с Гаагской конвенцией "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" (1954)", - сообщила Кузнецова. Она добавила, что Сирия уникальна своими древними памятниками и святынями, многие из них - достояние православного мира. В последнее время храмы и монастыри активно восстанавливались, одновременно уделялось внимание строительству мечетей и выстраиванию межконфессионального диалога. "Важно сохранить эти достижения и не допустить, чтобы чтимые православным миром святыни постигла участь разрушенных объектов культурного наследия Пальмиры! Ведь уважение к вере - важный признак зрелости государственного устройства, так как является одним из условий межкультурного диалога, как внутри страны, так и межгосударственного диалога", — отметила парламентарий. По ее словам, в Госдуме поддерживают призыв российских дипломатов – наладить политический процесс, основанный на резолюции 2254 Совбеза ООН. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

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https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сирия, россия, пальмира, анна кузнецова, башар асад, оон, госдума рф, юнеско, в мире