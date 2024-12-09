В Госдуме призвали ООН и ЮНЕСКО усилить защиту культурного наследия Сирии
Кузнецова призвала ООН усилить защиту культурного наследия и святынь Сирии
© AP Photo / Dia Photo / Ugur YildirimЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Dia Photo / Ugur Yildirim
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова призвала ООН и ЮНЕСКО принять меры по усилению правовых механизмов по защите культурного наследия Сирии и ее святынь в своем Telegram-канале.
Она добавила, что Сирия уникальна своими древними памятниками и святынями, многие из них - достояние православного мира. В последнее время храмы и монастыри активно восстанавливались, одновременно уделялось внимание строительству мечетей и выстраиванию межконфессионального диалога.
"Важно сохранить эти достижения и не допустить, чтобы чтимые православным миром святыни постигла участь разрушенных объектов культурного наследия Пальмиры! Ведь уважение к вере - важный признак зрелости государственного устройства, так как является одним из условий межкультурного диалога, как внутри страны, так и межгосударственного диалога", — отметила парламентарий.
По ее словам, в Госдуме поддерживают призыв российских дипломатов – наладить политический процесс, основанный на резолюции 2254 Совбеза ООН.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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