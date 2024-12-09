Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали ООН и ЮНЕСКО усилить защиту культурного наследия Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
12:06 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/siriya-1988123688.html
В Госдуме призвали ООН и ЮНЕСКО усилить защиту культурного наследия Сирии
В Госдуме призвали ООН и ЮНЕСКО усилить защиту культурного наследия Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
В Госдуме призвали ООН и ЮНЕСКО усилить защиту культурного наследия Сирии
Вице-спикер ГД Анна Кузнецова призвала ООН и ЮНЕСКО принять меры по усилению правовых механизмов по защите культурного наследия Сирии и ее святынь в своем... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:06
2024-12-09T12:06
война в сирии
сирия
россия
пальмира
анна кузнецова
башар асад
оон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988092200_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8fcb177af8bc96675740f6cc664bd56.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова призвала ООН и ЮНЕСКО принять меры по усилению правовых механизмов по защите культурного наследия Сирии и ее святынь в своем Telegram-канале. "Призываем ООН, ЮНЕСКО принять меры по усилению международно-правовых механизмов по защите культурного наследия Сирии, ее святынь, в том числе в соответствии с Гаагской конвенцией "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" (1954)", - сообщила Кузнецова. Она добавила, что Сирия уникальна своими древними памятниками и святынями, многие из них - достояние православного мира. В последнее время храмы и монастыри активно восстанавливались, одновременно уделялось внимание строительству мечетей и выстраиванию межконфессионального диалога. "Важно сохранить эти достижения и не допустить, чтобы чтимые православным миром святыни постигла участь разрушенных объектов культурного наследия Пальмиры! Ведь уважение к вере - важный признак зрелости государственного устройства, так как является одним из условий межкультурного диалога, как внутри страны, так и межгосударственного диалога", — отметила парламентарий. По ее словам, в Госдуме поддерживают призыв российских дипломатов – наладить политический процесс, основанный на резолюции 2254 Совбеза ООН. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241030/livan-1980954652.html
https://ria.ru/20241207/pamyatniki-1987913470.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
сирия
россия
пальмира
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988092200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78788c846644fdb96bfd89ce1bc3c78c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, россия, пальмира, анна кузнецова, башар асад, оон, госдума рф, юнеско, в мире
Война в Сирии, Сирия, Россия, Пальмира, Анна Кузнецова, Башар Асад, ООН, Госдума РФ, ЮНЕСКО, В мире
В Госдуме призвали ООН и ЮНЕСКО усилить защиту культурного наследия Сирии

Кузнецова призвала ООН усилить защиту культурного наследия и святынь Сирии

© AP Photo / Dia Photo / Ugur YildirimЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Dia Photo / Ugur Yildirim
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова призвала ООН и ЮНЕСКО принять меры по усилению правовых механизмов по защите культурного наследия Сирии и ее святынь в своем Telegram-канале.
"Призываем ООН, ЮНЕСКО принять меры по усилению международно-правовых механизмов по защите культурного наследия Сирии, ее святынь, в том числе в соответствии с Гаагской конвенцией "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" (1954)", - сообщила Кузнецова.
Баальбек, храм Вакха - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Ливан призвал мировое сообщество предотвратить удары Израиля по Баальбеку
30 октября, 16:27
Она добавила, что Сирия уникальна своими древними памятниками и святынями, многие из них - достояние православного мира. В последнее время храмы и монастыри активно восстанавливались, одновременно уделялось внимание строительству мечетей и выстраиванию межконфессионального диалога.
"Важно сохранить эти достижения и не допустить, чтобы чтимые православным миром святыни постигла участь разрушенных объектов культурного наследия Пальмиры! Ведь уважение к вере - важный признак зрелости государственного устройства, так как является одним из условий межкультурного диалога, как внутри страны, так и межгосударственного диалога", — отметила парламентарий.
По ее словам, в Госдуме поддерживают призыв российских дипломатов – наладить политический процесс, основанный на резолюции 2254 Совбеза ООН.
Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Античные и христианские памятники в Сирии в опасности, заявил Пиотровский
7 декабря, 18:19
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
 
Война в СирииСирияРоссияПальмираАнна КузнецоваБашар АсадООНГосдума РФЮНЕСКОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала