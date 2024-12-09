https://ria.ru/20241209/siriya-1988122627.html

Экономист оценил влияние событий в Сирии на мировую экономику

Экономист оценил влияние событий в Сирии на мировую экономику - РИА Новости, 09.12.2024

Экономист оценил влияние событий в Сирии на мировую экономику

Нынешние события в Сирии повлияют разве что на стоимость нефти из-за действий спекулянтов, в остальном с точки зрения мировой экономики их влияние... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:02

2024-12-09T12:02

2024-12-09T12:02

цены на нефть

сирия

турция

башар асад

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нынешние события в Сирии повлияют разве что на стоимость нефти из-за действий спекулянтов, в остальном с точки зрения мировой экономики их влияние незначительное - какая-либо индустрия в стране сейчас фактически отсутствует, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Захватившие накануне гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что президент Сирии Башар Асад с членами семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. В МИД РФ сообщали, что Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. "У Сирии фактически нет никакой серьезной индустрии, она была разрушена в ходе гражданской войны, то, что осталось, - это просто жалкие крохи. Есть добыча нефти, но она просто мизерная. Единственное влияние от событий в Сирии - скачки цен на нефть: спекулянты не преминут погреть руки, исходя из неясного сценария завершения событий в этой стране", - поделился мнением Хазанов. Главным же богатством Сирии, по его оценке, являются огромные месторождения фосфоритов, необходимых для производства минеральных удобрений. "Однако в складывающихся условиях надеяться на их полноценную разработку не стоит - не найдется серьезных инвесторов, готовых вкладываться в их освоение, когда вокруг стреляют. Даже банально неясно, кто будет стоять у власти, с кем договариваться", - резюмировал он. Согласно данным платформы ООН Comtrade, которые проанализировало РИА Новости, поставки основных экспортных товаров из Сирии с точки зрения мировой экономики действительно незначительные. Так, например, в августе страна поставила Турции зерна всего на 304,5 тысячи долларов, а экспорт минерального топлива и вовсе близок к нулю.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988112300.html

https://ria.ru/20241208/simonjan-1988052272.html

сирия

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цены на нефть, сирия, турция, башар асад