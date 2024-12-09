МИД Турции заявил о готовности Анкары оказать поддержку Дамаску
Глава МИД Турции Фидан: Анкара готова оказать необходимую поддержку Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан . Архивное фото
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АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Сирия вступила в новый период, Турция готова оказать этому процессу необходимую поддержку, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
"В Сирии началась новая эра. В последующий период мы надеемся на всеобщее понимание управления в Сирии, где люди будут жить в мире. Мы готовы оказать необходимую для этого поддержку. Мы готовы продолжать необходимые диалоги", - сказал Фидан, выступая на конференции с участием послов Турции в Анкаре.
По его словам, Турция готова взять на себя "все виды ответственности".
"Мы поддерживаем сирийский народ на новой странице, открытой в Дамаске", - сказал Фидан.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.