https://ria.ru/20241209/siriya-1988119177.html

МИД Турции заявил о готовности Анкары оказать поддержку Дамаску

МИД Турции заявил о готовности Анкары оказать поддержку Дамаску - РИА Новости, 09.12.2024

МИД Турции заявил о готовности Анкары оказать поддержку Дамаску

Сирия вступила в новый период, Турция готова оказать этому процессу необходимую поддержку, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:50

2024-12-09T11:50

2024-12-09T11:50

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АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Сирия вступила в новый период, Турция готова оказать этому процессу необходимую поддержку, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. "В Сирии началась новая эра. В последующий период мы надеемся на всеобщее понимание управления в Сирии, где люди будут жить в мире. Мы готовы оказать необходимую для этого поддержку. Мы готовы продолжать необходимые диалоги", - сказал Фидан, выступая на конференции с участием послов Турции в Анкаре. По его словам, Турция готова взять на себя "все виды ответственности". "Мы поддерживаем сирийский народ на новой странице, открытой в Дамаске", - сказал Фидан. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/turtsija-1988093380.html

https://ria.ru/20241209/reuters-1988065952.html

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