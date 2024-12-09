https://ria.ru/20241209/siriya-1988113230.html

МИД Казахстана высказался о возобновлении переговоров по Сирии

МИД Казахстана высказался о возобновлении переговоров по Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

МИД Казахстана высказался о возобновлении переговоров по Сирии

Говорить о возобновлении переговоров в рамках "астанинского процесса" по Сирии пока преждевременно, Астана наблюдает за событиями, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:14

2024-12-09T11:14

2024-12-09T11:14

война в сирии

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сирия

айбек смадияров

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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АЛМА-АТА, 9 дек – РИА Новости. Говорить о возобновлении переговоров в рамках "астанинского процесса" по Сирии пока преждевременно, Астана наблюдает за событиями, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. "Пока рано об этом говорить, наблюдаем за ситуацией в Сирии", - сказал Смадияров. Последние переговоры по Сирии в рамках "астанинского процесса" прошли в столице Казахстана 24-25 января по просьбе стран-гарантов. В "астанинский" формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны наблюдатели – Иордания, Ливан и Ирак. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России в Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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