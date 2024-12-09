https://ria.ru/20241209/siriya-1988108099.html

Тегеран установил каналы связи с сирийской оппозицией

Тегеран установил каналы связи с сирийской оппозицией - РИА Новости, 09.12.2024

Тегеран установил каналы связи с сирийской оппозицией

Иран открыт к диалогу с захватившей власть в Сирии оппозицией, в Тегеране установили прямые каналы связи с рядом ее групп, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:48

2024-12-09T10:48

2024-12-09T10:57

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Иран открыт к диалогу с захватившей власть в Сирии оппозицией, в Тегеране установили прямые каналы связи с рядом ее групп, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника."Тегеран установил прямые каналы (связи - ред.) для взаимодействия с некоторыми группами в сирийском оппозиционном руководстве... Иран открыт к прямому диалогу с сирийским новым руководством для предотвращения враждебной траектории (отношений - ред.) между двумя странами", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Тегеране.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/tramp-1988081051.html

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в мире, тегеран (город), россия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, москва