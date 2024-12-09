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Швейцария готова поддержать инициативы спецпосланника ООН по Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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15:48 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/shveytsariya-1988194655.html
Швейцария готова поддержать инициативы спецпосланника ООН по Сирии
Швейцария готова поддержать инициативы спецпосланника ООН по Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Швейцария готова поддержать инициативы спецпосланника ООН по Сирии
Швейцария готова поддержать инициативы специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по межсирийскому диалогу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:48
2024-12-09T15:48
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Швейцария готова поддержать инициативы специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по межсирийскому диалогу, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Накануне в МИД РФ заявили, что Педерсен выступил с инициативой о безотлагательной организации межсирийских переговоров в Женеве. "Швейцария готова поддержать усилия специального посланника генерального секретаря ООН", - ответил Эльчингер на вопрос, готова ли Швейцария содействовать организации переговоров в Женеве. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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в мире, россия, швейцария, москва, гейр педерсен, башар асад
В мире, Россия, Швейцария, Москва, Гейр Педерсен, Башар Асад
Швейцария готова поддержать инициативы спецпосланника ООН по Сирии

МИД: Швейцария готова поддержать спецпосланника ООН в межсирийском диалоге

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГейр Педерсен
Гейр Педерсен - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Гейр Педерсен . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Швейцария готова поддержать инициативы специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по межсирийскому диалогу, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Накануне в МИД РФ заявили, что Педерсен выступил с инициативой о безотлагательной организации межсирийских переговоров в Женеве.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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8 декабря, 15:18
"Швейцария готова поддержать усилия специального посланника генерального секретаря ООН", - ответил Эльчингер на вопрос, готова ли Швейцария содействовать организации переговоров в Женеве.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
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Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреРоссияШвейцарияМоскваГейр ПедерсенБашар Асад
 
 
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