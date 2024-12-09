https://ria.ru/20241209/shveytsariya-1988193435.html

Швейцария заявила о готовности выступить в роли посредника в Сирии

Швейцария заявила о готовности выступить в роли посредника в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Швейцария заявила о готовности выступить в роли посредника в Сирии

Швейцария готова предложить свои услуги в качестве нейтрального посредника сторонам в Сирии, если они обратятся с такой просьбой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:42

2024-12-09T15:42

2024-12-09T15:42

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ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Швейцария готова предложить свои услуги в качестве нейтрального посредника сторонам в Сирии, если они обратятся с такой просьбой, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. "Швейцария готова предложить свои добрые услуги, если заинтересованные стороны обратятся с такой просьбой. Она призывает все стороны к диалогу и мирному переходу", - сказал он. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии .

https://ria.ru/20241209/siriya-1988171878.html

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в мире, сирия, россия, швейцария, башар асад