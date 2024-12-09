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Новый корпус школы имени Героя России Попова открыли в Мурманской области
Новый корпус школы имени Героя России Попова открыли в Мурманской области - РИА Новости, 09.12.2024
Новый корпус школы имени Героя России Попова открыли в Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в День героев Отечества открыл в поселке Печенга новый корпус школы имени Героя России Михаила Попова, который... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:10
2024-12-09T22:10
2024-12-09T22:10
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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в День героев Отечества открыл в поселке Печенга новый корпус школы имени Героя России Михаила Попова, который отличился в ходе специальной военной операции, сообщило министерство информационной политики региона. "Мы с вами находимся на героической земле, которая взрастила много поколений защитников, которые сохраняли и защищали наш Север и страну. И сегодня наши военнослужащие делают это в рамках специальной военной операции", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство. Глава региона рассказал о том, что несколько дней назад встречался с бойцами на передовой, восхитился тем, насколько мужественно, стойко, профессионально они выполняют задачи. "И я уверен, что вы также гордитесь своими близкими. Несите это чувство в душе и сердце, будьте достойными своих отцов", – сказал Чибис на торжественной линейке, посвящённой открытию новой школы. Решение о строительстве нового корпуса школы было принято два года назад в ходе торжественного присвоения школе имени Героя России Михаила Попова. Работы проводились в рамках программы реновации ЗАТО. "Надеюсь, эти стены воспитают новые поколения Героев. Наша школа – самая старшая школа в Печенгском муниципальном округе, в 2026 году она будет отмечать 80-летний юбилей. Эта школа взрастила многих людей, которые не на словах, а на деле доказали, что есть такая профессия – Родину защищать", – сказала директор школы Наталия Сидорова, добавив, что на сегодняшний день в школе обучается 294 ученика – детей участников специальной военной операции. В настоящее время в школе ведутся заключительные работы по подготовке к образовательному процессу. Дети начнут учиться в новых классах после новогодних праздников. "Я несколько раз приезжал сюда во время стройки, и скажу, что получилось добротное хорошее здание. Уверен, школа даст много новых позитивных эмоций, и вы будете вспоминать свои школьные годы с искренней теплотой", – отметил губернатор. Новый корпус начальной школы построили в рамках комплексного плана реновации ЗАТО и стратегического плана "На Севере – жить". Корпус рассчитан на 250 мест, его общая площадь – свыше 4,7 тысяч квадратных метров. Школа носит имя Героя России Михаила Попова, начальника штаба – заместителя командира мотострелкового батальона 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой ордена Кутузова бригады, участника специальной военной операции.
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андрей чибис, печенга, мурманская область, россия
Мурманская область, Андрей Чибис, Печенга, Мурманская область, Россия
МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в День героев Отечества открыл в поселке Печенга новый корпус школы имени Героя России Михаила Попова, который отличился в ходе специальной военной операции, сообщило министерство информационной политики региона.
"Мы с вами находимся на героической земле, которая взрастила много поколений защитников, которые сохраняли и защищали наш Север и страну. И сегодня наши военнослужащие делают это в рамках специальной военной операции", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство.
Глава региона рассказал о том, что несколько дней назад встречался с бойцами на передовой, восхитился тем, насколько мужественно, стойко, профессионально они выполняют задачи.
"И я уверен, что вы также гордитесь своими близкими. Несите это чувство в душе и сердце, будьте достойными своих отцов", – сказал Чибис на торжественной линейке, посвящённой открытию новой школы.
Решение о строительстве нового корпуса школы было принято два года назад в ходе торжественного присвоения школе имени Героя России Михаила Попова. Работы проводились в рамках программы реновации ЗАТО.
"Надеюсь, эти стены воспитают новые поколения Героев. Наша школа – самая старшая школа в Печенгском муниципальном округе, в 2026 году она будет отмечать 80-летний юбилей. Эта школа взрастила многих людей, которые не на словах, а на деле доказали, что есть такая профессия – Родину защищать", – сказала директор школы Наталия Сидорова, добавив, что на сегодняшний день в школе обучается 294 ученика – детей участников специальной военной операции.
В настоящее время в школе ведутся заключительные работы по подготовке к образовательному процессу. Дети начнут учиться в новых классах после новогодних праздников.
"Я несколько раз приезжал сюда во время стройки, и скажу, что получилось добротное хорошее здание. Уверен, школа даст много новых позитивных эмоций, и вы будете вспоминать свои школьные годы с искренней теплотой", – отметил губернатор.
Новый корпус начальной школы построили в рамках комплексного плана реновации ЗАТО и стратегического плана "На Севере – жить". Корпус рассчитан на 250 мест, его общая площадь – свыше 4,7 тысяч квадратных метров. Школа носит имя Героя России Михаила Попова, начальника штаба – заместителя командира мотострелкового батальона 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой ордена Кутузова бригады, участника специальной военной операции.