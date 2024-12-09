https://ria.ru/20241209/semya-1988216171.html
Более 50 тыс электронных сертификатов выдано на Ямале в Год детства
Более 50 тыс электронных сертификатов выдано на Ямале в Год детства - РИА Новости, 09.12.2024
Более 50 тыс электронных сертификатов выдано на Ямале в Год детства
Более 50 тысяч электронных сертификатов на покупку необходимых вещей выдано в завершающийся в Ямало-Ненецком автономном округе Год детства, сообщает... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:09
2024-12-09T17:09
2024-12-09T17:09
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
семья
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Более 50 тысяч электронных сертификатов на покупку необходимых вещей выдано в завершающийся в Ямало-Ненецком автономном округе Год детства, сообщает правительство региона. "Год детства, объявленный в регионе губернатором Дмитрием Артюховым, стал важной инициативой для поддержки ямальских семей. Использование электронных сертификатов по карте "Морошка" существенно облегчило жизнь родителей, помогая им обеспечить ребенка всем необходимым для здоровья и отличной учебы. В мобильном приложении "Морошка" легко отслеживать статус сертификата, проверять выполненные покупки и остаток средств", - приводятся в сообщении слова старшего советника губернатора ЯНАО Елены Каповой. При помощи электронных сертификатов ямальцы получили региональную поддержку по пяти ключевым направлениям: товары для новорожденных, питание для малышей, подготовка детей к школе, одежда и обувь для студентов-льготников, а также сертификаты на покупку мобильных мониторов дыхания. По данным властей, самой востребованной поддержкой стал электронный сертификат на покупку продуктов полноценного питания, их выдано порядка 30 тысяч. За счет сертификата родители приобретали сухие смеси, детские соки, мясные и овощные пюре, а также детские творожки. Помимо этого, 27 тысяч раз ямальцы воспользовались сертификатом на покупку школьной одежды и канцелярии. Еще свыше 500 сертификатов получили студенты льготных категорий на покупку одежды и обуви, а 16 ямальцев воспользовались сертификатом на покупку мобильного монитора дыхания для контроля состояния младенцев во сне.
https://ria.ru/20241130/yamal-1986606080.html
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ямал, дмитрий артюхов, семья
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Семья
Более 50 тыс электронных сертификатов выдано на Ямале в Год детства
В Год детства ямальским семьям выдано более 50 тыс электронных сертификатов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Более 50 тысяч электронных сертификатов на покупку необходимых вещей выдано в завершающийся в Ямало-Ненецком автономном округе Год детства, сообщает правительство региона.
"Год детства, объявленный в регионе губернатором Дмитрием Артюховым
, стал важной инициативой для поддержки ямальских семей. Использование электронных сертификатов по карте "Морошка" существенно облегчило жизнь родителей, помогая им обеспечить ребенка всем необходимым для здоровья и отличной учебы. В мобильном приложении "Морошка" легко отслеживать статус сертификата, проверять выполненные покупки и остаток средств", - приводятся в сообщении слова старшего советника губернатора ЯНАО Елены Каповой.
При помощи электронных сертификатов ямальцы получили региональную поддержку по пяти ключевым направлениям: товары для новорожденных, питание для малышей, подготовка детей к школе, одежда и обувь для студентов-льготников, а также сертификаты на покупку мобильных мониторов дыхания.
По данным властей, самой востребованной поддержкой стал электронный сертификат на покупку продуктов полноценного питания, их выдано порядка 30 тысяч. За счет сертификата родители приобретали сухие смеси, детские соки, мясные и овощные пюре, а также детские творожки.
Помимо этого, 27 тысяч раз ямальцы воспользовались сертификатом на покупку школьной одежды и канцелярии. Еще свыше 500 сертификатов получили студенты льготных категорий на покупку одежды и обуви, а 16 ямальцев воспользовались сертификатом на покупку мобильного монитора дыхания для контроля состояния младенцев во сне.