https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988177819.html

Евросоюз пока не принял решение по продлению санкций против Сирии

Евросоюз пока не принял решение по продлению санкций против Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Евросоюз пока не принял решение по продлению санкций против Сирии

Евросоюз пока не принял решение по дальнейшей судьбе европейских санкций против Сирии, которые были введены против правительства покинувшего страну Башара... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:25

2024-12-09T16:25

2024-12-09T16:25

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БРЮССЕЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Евросоюз пока не принял решение по дальнейшей судьбе европейских санкций против Сирии, которые были введены против правительства покинувшего страну Башара Асада, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни. "Это пока преждевременный вопрос", - сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении действия режима санкций против Сирии еще на один год – до 1 июня 2025 года. В настоящее время под европейскими ограничениям, связанными с Сирией, находятся 318 физлиц и 86 организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Евросоюз не контактировал официально с сирийским правительством, против которого он ввел санкции. Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не планирует снимать санкции и участвовать в восстановлении Сирии, пока сирийское руководство не изменит свою политику. Несмотря на заверения ЕС, что санкции не распространяются на гуманитарную помощь, блокирование платежей в Сирию и отсутствие контактов с госструктурами затрудняют такое содействие. Международный комитет Красного Креста (МККК) ранее призвал сделать постоянные исключения из санкций против Сирии для решения гуманитарных проблем в этой стране. Согласно заявлению МККК, риск развала критически важной инфраструктуры в республике вызывает серьезную обеспокоенность. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию , дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

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https://ria.ru/20241208/oon-1988043900.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988031948.html

https://ria.ru/20241208/evrosoyuz-1987947631.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, жозеп боррель