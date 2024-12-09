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В Сенате пригрозили Турции санкциями в случае нападения на курдов в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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14:06 09.12.2024 (обновлено: 14:13 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988161656.html
В Сенате пригрозили Турции санкциями в случае нападения на курдов в Сирии
В Сенате пригрозили Турции санкциями в случае нападения на курдов в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
В Сенате пригрозили Турции санкциями в случае нападения на курдов в Сирии
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что готов разработать санкции против Турции, если... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:06
2024-12-09T14:13
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башар асад
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что готов разработать санкции против Турции, если Анкара начнет военные операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. "В прошлом я разрабатывал санкции на случай, если Турция возобновит военные операции против курдских сил, помогавших (бывшему - ред.) президенту Трампу уничтожить ИГИЛ* (террористическая организация "Исламское государство"*, запрещена в РФ) - ред.). Я готов сделать это снова, заручившись поддержкой обоих партий", - написал Грэм в соцсети X. Сенатор призвал не допустить освобождения около 50 тысяч заключенных членов ИГИЛ*, которые, по его словам, в основном удерживаются курдами. Грэм выразил опасения, что в случае начала конфликта между курдскими формированиями и Турцией или вооруженной оппозицией, захватившей власть в Сирии, эти заключенные могут оказаться на свободе, что станет "кошмаром" для США. Возрождение ИГИЛ* "ввергнет в хаос" весь Ближний Восток, добавил Грэм. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке, а затем в Сирии. В так называемую международную коалицию вошли более 60 стран. Действия коалиции осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН. При этом в Ираке борьба с терроризмом шла при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция действует без разрешения официальных властей страны. Сирийские власти неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Кроме того, Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.*Физическое лицо, внесенное в РФ в список террористов и экстремистов*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241208/ssha-1988059382.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, турция, справки
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Турция, Справки
В Сенате пригрозили Турции санкциями в случае нападения на курдов в Сирии

Сенатор Грэм пригрозил Турции санкциями в случае нападения на курдов в Сирии

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что готов разработать санкции против Турции, если Анкара начнет военные операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии.
"В прошлом я разрабатывал санкции на случай, если Турция возобновит военные операции против курдских сил, помогавших (бывшему - ред.) президенту Трампу уничтожить ИГИЛ* (террористическая организация "Исламское государство"*, запрещена в РФ) - ред.). Я готов сделать это снова, заручившись поддержкой обоих партий", - написал Грэм в соцсети X.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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8 декабря, 23:36
Сенатор призвал не допустить освобождения около 50 тысяч заключенных членов ИГИЛ*, которые, по его словам, в основном удерживаются курдами. Грэм выразил опасения, что в случае начала конфликта между курдскими формированиями и Турцией или вооруженной оппозицией, захватившей власть в Сирии, эти заключенные могут оказаться на свободе, что станет "кошмаром" для США. Возрождение ИГИЛ* "ввергнет в хаос" весь Ближний Восток, добавил Грэм.
В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке, а затем в Сирии. В так называемую международную коалицию вошли более 60 стран. Действия коалиции осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН. При этом в Ираке борьба с терроризмом шла при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция действует без разрешения официальных властей страны.
Сирийские власти неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Кроме того, Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
8 декабря, 15:18
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
*Физическое лицо, внесенное в РФ в список террористов и экстремистов
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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8 декабря, 09:52
 
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