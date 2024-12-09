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В Сенате пригрозили Турции санкциями в случае нападения на курдов в Сирии

В Сенате пригрозили Турции санкциями в случае нападения на курдов в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

В Сенате пригрозили Турции санкциями в случае нападения на курдов в Сирии

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что готов разработать санкции против Турции, если... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:06

2024-12-09T14:06

2024-12-09T14:13

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что готов разработать санкции против Турции, если Анкара начнет военные операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. "В прошлом я разрабатывал санкции на случай, если Турция возобновит военные операции против курдских сил, помогавших (бывшему - ред.) президенту Трампу уничтожить ИГИЛ* (террористическая организация "Исламское государство"*, запрещена в РФ) - ред.). Я готов сделать это снова, заручившись поддержкой обоих партий", - написал Грэм в соцсети X. Сенатор призвал не допустить освобождения около 50 тысяч заключенных членов ИГИЛ*, которые, по его словам, в основном удерживаются курдами. Грэм выразил опасения, что в случае начала конфликта между курдскими формированиями и Турцией или вооруженной оппозицией, захватившей власть в Сирии, эти заключенные могут оказаться на свободе, что станет "кошмаром" для США. Возрождение ИГИЛ* "ввергнет в хаос" весь Ближний Восток, добавил Грэм. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке, а затем в Сирии. В так называемую международную коалицию вошли более 60 стран. Действия коалиции осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН. При этом в Ираке борьба с терроризмом шла при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция действует без разрешения официальных властей страны. Сирийские власти неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Кроме того, Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.*Физическое лицо, внесенное в РФ в список террористов и экстремистов*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241208/ssha-1988059382.html

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