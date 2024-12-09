https://ria.ru/20241209/samolet-1988255093.html

Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения

Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения - РИА Новости, 09.12.2024

Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения

В Шотландии из моря вытащили самолет с человеческими останками, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:02

2024-12-09T19:02

2024-12-09T19:15

в мире

шотландия

германия

северное море

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Шотландии из моря вытащили самолет с человеческими останками, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местную полицию."Обломки принадлежали зарегистрированному в Германии самолету Cessna 172, который исчез над Северным морем между Шетлендскими островами и Норвегией в сентябре прошлого года", — говорится в тексте.Отмечается, что немецкий легкомоторный самолет Cessna 172 обнаружили в пятницу к северо-востоку от Леруика, административного центра Шетлендских островов, а в воскресенье его вытащило на берег рыболовное судно.Власти намерены провести расследование инцидента.

https://ria.ru/20241203/novorossijsk-1987192179.html

шотландия

германия

северное море

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в мире, шотландия, германия, северное море