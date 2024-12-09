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Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения
Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения - РИА Новости, 09.12.2024
Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения
В Шотландии из моря вытащили самолет с человеческими останками, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:02
2024-12-09T19:02
2024-12-09T19:15
в мире
шотландия
германия
северное море
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Шотландии из моря вытащили самолет с человеческими останками, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местную полицию."Обломки принадлежали зарегистрированному в Германии самолету Cessna 172, который исчез над Северным морем между Шетлендскими островами и Норвегией в сентябре прошлого года", — говорится в тексте.Отмечается, что немецкий легкомоторный самолет Cessna 172 обнаружили в пятницу к северо-востоку от Леруика, административного центра Шетлендских островов, а в воскресенье его вытащило на берег рыболовное судно.Власти намерены провести расследование инцидента.
https://ria.ru/20241203/novorossijsk-1987192179.html
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в мире, шотландия, германия, северное море
В мире, Шотландия, Германия, Северное море
Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения
В Шотландии самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения