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Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения - РИА Новости, 09.12.2024
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19:02 09.12.2024 (обновлено: 19:15 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/samolet-1988255093.html
Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения
Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения - РИА Новости, 09.12.2024
Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения
В Шотландии из моря вытащили самолет с человеческими останками, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:02
2024-12-09T19:15
в мире
шотландия
германия
северное море
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Шотландии из моря вытащили самолет с человеческими останками, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местную полицию."Обломки принадлежали зарегистрированному в Германии самолету Cessna 172, который исчез над Северным морем между Шетлендскими островами и Норвегией в сентябре прошлого года", — говорится в тексте.Отмечается, что немецкий легкомоторный самолет Cessna 172 обнаружили в пятницу к северо-востоку от Леруика, административного центра Шетлендских островов, а в воскресенье его вытащило на берег рыболовное судно.Власти намерены провести расследование инцидента.
https://ria.ru/20241203/novorossijsk-1987192179.html
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в мире, шотландия, германия, северное море
В мире, Шотландия, Германия, Северное море
Самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения

В Шотландии самолет с останками выловили из моря спустя год после исчезновения

CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172Самолет Cessna 172
Самолет Cessna 172 - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172
Самолет Cessna 172. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Шотландии из моря вытащили самолет с человеческими останками, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местную полицию.
"Обломки принадлежали зарегистрированному в Германии самолету Cessna 172, который исчез над Северным морем между Шетлендскими островами и Норвегией в сентябре прошлого года", — говорится в тексте.
Отмечается, что немецкий легкомоторный самолет Cessna 172 обнаружили в пятницу к северо-востоку от Леруика, административного центра Шетлендских островов, а в воскресенье его вытащило на берег рыболовное судно.
Власти намерены провести расследование инцидента.
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В миреШотландияГерманияСеверное море
 
 
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