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В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину - РИА Новости, 09.12.2024
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11:24 09.12.2024 (обновлено: 11:36 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/rumynija-1988114488.html
В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину
В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину - РИА Новости, 09.12.2024
В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину
Министерство обороны Румынии опровергло сообщения в соцсетях о том, что идет подготовка к мобилизации резервистов для их отправки на Украину, и назвало это... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:24
2024-12-09T11:36
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КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Министерство обороны Румынии опровергло сообщения в соцсетях о том, что идет подготовка к мобилизации резервистов для их отправки на Украину, и назвало это дезинформацией. "Сообщаем о новых попытках дезинформации в онлайн-среде, особенно на платформе TikTok, которые касаются так называемых неизбежных приготовлений министерства национальной обороны для набора молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет или мобилизации резервистов в с целью отправки их на фронт на Украину. Вся эта информация ложная", - говорится в заявлении министерства. В Минобороны подчеркнули, что такие сообщения противоречат суверенитету Румынии и направлены против НАТО. В ведомстве считают, что цель подобных сообщений - это стимулирование паники в обществе. Минобороны уверяет, что будет тщательно следить за информацией в соцсетях, а граждан просят информироваться из проверенных источников.
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в мире, румыния, украина, нато
В мире, Румыния, Украина, НАТО
В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину

МО Румынии назвало сообщения о подготовке к мобилизации резервистов ложными

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Министерство обороны Румынии опровергло сообщения в соцсетях о том, что идет подготовка к мобилизации резервистов для их отправки на Украину, и назвало это дезинформацией.
"Сообщаем о новых попытках дезинформации в онлайн-среде, особенно на платформе TikTok, которые касаются так называемых неизбежных приготовлений министерства национальной обороны для набора молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет или мобилизации резервистов в с целью отправки их на фронт на Украину. Вся эта информация ложная", - говорится в заявлении министерства.
В Минобороны подчеркнули, что такие сообщения противоречат суверенитету Румынии и направлены против НАТО. В ведомстве считают, что цель подобных сообщений - это стимулирование паники в обществе.
Минобороны уверяет, что будет тщательно следить за информацией в соцсетях, а граждан просят информироваться из проверенных источников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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