https://ria.ru/20241209/rumynija-1988114488.html

В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину

В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину - РИА Новости, 09.12.2024

В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину

Министерство обороны Румынии опровергло сообщения в соцсетях о том, что идет подготовка к мобилизации резервистов для их отправки на Украину, и назвало это... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:24

2024-12-09T11:24

2024-12-09T11:36

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КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Министерство обороны Румынии опровергло сообщения в соцсетях о том, что идет подготовка к мобилизации резервистов для их отправки на Украину, и назвало это дезинформацией. "Сообщаем о новых попытках дезинформации в онлайн-среде, особенно на платформе TikTok, которые касаются так называемых неизбежных приготовлений министерства национальной обороны для набора молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет или мобилизации резервистов в с целью отправки их на фронт на Украину. Вся эта информация ложная", - говорится в заявлении министерства. В Минобороны подчеркнули, что такие сообщения противоречат суверенитету Румынии и направлены против НАТО. В ведомстве считают, что цель подобных сообщений - это стимулирование паники в обществе. Минобороны уверяет, что будет тщательно следить за информацией в соцсетях, а граждан просят информироваться из проверенных источников.

https://ria.ru/20241209/vybory-1988010284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, украина, нато