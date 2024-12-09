https://ria.ru/20241209/rumynija-1988114488.html
В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину
В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину - РИА Новости, 09.12.2024
В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину
Министерство обороны Румынии опровергло сообщения в соцсетях о том, что идет подготовка к мобилизации резервистов для их отправки на Украину, и назвало это... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:24
2024-12-09T11:24
2024-12-09T11:36
в мире
румыния
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg
КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Министерство обороны Румынии опровергло сообщения в соцсетях о том, что идет подготовка к мобилизации резервистов для их отправки на Украину, и назвало это дезинформацией. "Сообщаем о новых попытках дезинформации в онлайн-среде, особенно на платформе TikTok, которые касаются так называемых неизбежных приготовлений министерства национальной обороны для набора молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет или мобилизации резервистов в с целью отправки их на фронт на Украину. Вся эта информация ложная", - говорится в заявлении министерства. В Минобороны подчеркнули, что такие сообщения противоречат суверенитету Румынии и направлены против НАТО. В ведомстве считают, что цель подобных сообщений - это стимулирование паники в обществе. Минобороны уверяет, что будет тщательно следить за информацией в соцсетях, а граждан просят информироваться из проверенных источников.
https://ria.ru/20241209/vybory-1988010284.html
румыния
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_d09915f5d821b3aa3d404a2807d1c7a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, украина, нато
В мире, Румыния, Украина, НАТО
В Румынии опровергли сообщения о готовящейся отправке войск на Украину
МО Румынии назвало сообщения о подготовке к мобилизации резервистов ложными