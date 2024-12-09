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В Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища - РИА Новости, 09.12.2024
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Тверская область
 
17:39 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/rudenya-1988224236.html
В Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища
В Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища - РИА Новости, 09.12.2024
В Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища
Торжественное открытие мемориальных стел выпускникам Тверского суворовского военного ордена Почета училища (ТвСВУ) майорам Павлу Сарану и Сергею Свешникову... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:39
2024-12-09T17:39
тверская область
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тверь
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игорь руденя
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Торжественное открытие мемориальных стел выпускникам Тверского суворовского военного ордена Почета училища (ТвСВУ) майорам Павлу Сарану и Сергею Свешникову состоялось в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона. Они погибли при исполнении воинского долга и удостоены за подвиги высшего звания Героя РФ. Стелы созданы на Аллее Славы, расположенной на территории училища в Твери. На церемонии присутствовали родственники погибших офицеров. Участниками мероприятия стали губернатор Тверской области Игорь Руденя, начальник училища Владимир Ляпоров, депутат Государственной Думы РФ Юлия Саранова, выпускник учреждения, российский журналист и телеведущий Игорь Прокопенко, преподаватели и воспитанники ТвСВУ. "Выбрав путь защитника Отечества, в сложный для страны час наши герои показали себя достойными наследниками легендарного поколения победителей в Великой Отечественной войне. Каждый выпускник нашего суворовского училища стал таким командиром, как учил в своей "Науке побеждать" великий, непобедимый русский полководец Александр Васильевич Суворов. Они заботятся о бойцах, делят с ними все тяготы. Своими поступками, мужеством и отвагой поддерживают высокий морально-боевой дух своих товарищей. И в решающие минуты первыми вступают в бой, вызывая огонь на себя, до последнего оставаясь верными долгу и присяге", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. Командир штурмового отряда Павел Саран выполнял задачи на территориях ДНР, ЛНР и Запорожской области. Он героически погиб 5 июня 2023 года. Под его руководством личный состав подразделения в течение нескольких суток отражал атаки противника. Командир экипажа ИЛ-76 Сергей Свешников погиб в авиакатастрофе под городом Иваново в марте 2024 года, уводя самолет от жилых построек. После возгорания одного из двигателей майор Свешников руководил действиями подчиненных и сам выполнял заход на посадку, выполняя инструкции и используя весь свой летный опыт. Принимались все усилия для благополучного завершения полета. Но аварийная ситуация превзошла человеческие возможности. Указом президента России военнослужащим присвоено звание Героя РФ (посмертно). Также губернатор региона обратился к родным героев, их педагогам и товарищам. "Ваши сыновья, мужья, братья, отцы, ученики – это гордость России, честь и слава наших Вооруженных Сил. Их имена навсегда вписаны в героическую летопись нашей страны, а жизнь и поступки будут служить примером для новых поколений русских офицеров", – подчеркнул Руденя. Участники мероприятия возложили цветы к стелам. В память о героях суворовцы исполнили стихи, музыкальную композицию. Состоялось торжественное прохождение учащихся и выпускников училища.
https://ria.ru/20241207/muzey-1987889327.html
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россия, тверь, донецкая народная республика, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Россия, Тверь, Донецкая Народная Республика, Игорь Руденя, Тверская область
В Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища

Руденя открыл стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища
В Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Торжественное открытие мемориальных стел выпускникам Тверского суворовского военного ордена Почета училища (ТвСВУ) майорам Павлу Сарану и Сергею Свешникову состоялось в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона.
Они погибли при исполнении воинского долга и удостоены за подвиги высшего звания Героя РФ. Стелы созданы на Аллее Славы, расположенной на территории училища в Твери.
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На церемонии присутствовали родственники погибших офицеров. Участниками мероприятия стали губернатор Тверской области Игорь Руденя, начальник училища Владимир Ляпоров, депутат Государственной Думы РФ Юлия Саранова, выпускник учреждения, российский журналист и телеведущий Игорь Прокопенко, преподаватели и воспитанники ТвСВУ.
"Выбрав путь защитника Отечества, в сложный для страны час наши герои показали себя достойными наследниками легендарного поколения победителей в Великой Отечественной войне. Каждый выпускник нашего суворовского училища стал таким командиром, как учил в своей "Науке побеждать" великий, непобедимый русский полководец Александр Васильевич Суворов. Они заботятся о бойцах, делят с ними все тяготы. Своими поступками, мужеством и отвагой поддерживают высокий морально-боевой дух своих товарищей. И в решающие минуты первыми вступают в бой, вызывая огонь на себя, до последнего оставаясь верными долгу и присяге", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Командир штурмового отряда Павел Саран выполнял задачи на территориях ДНР, ЛНР и Запорожской области. Он героически погиб 5 июня 2023 года. Под его руководством личный состав подразделения в течение нескольких суток отражал атаки противника.
Командир экипажа ИЛ-76 Сергей Свешников погиб в авиакатастрофе под городом Иваново в марте 2024 года, уводя самолет от жилых построек.
После возгорания одного из двигателей майор Свешников руководил действиями подчиненных и сам выполнял заход на посадку, выполняя инструкции и используя весь свой летный опыт. Принимались все усилия для благополучного завершения полета. Но аварийная ситуация превзошла человеческие возможности.
Указом президента России военнослужащим присвоено звание Героя РФ (посмертно).
Также губернатор региона обратился к родным героев, их педагогам и товарищам.
"Ваши сыновья, мужья, братья, отцы, ученики – это гордость России, честь и слава наших Вооруженных Сил. Их имена навсегда вписаны в героическую летопись нашей страны, а жизнь и поступки будут служить примером для новых поколений русских офицеров", – подчеркнул Руденя.
Участники мероприятия возложили цветы к стелам. В память о героях суворовцы исполнили стихи, музыкальную композицию. Состоялось торжественное прохождение учащихся и выпускников училища.
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Тверская областьРоссияТверьДонецкая Народная РеспубликаИгорь РуденяТверская область
 
 
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