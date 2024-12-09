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В "Ростехе" рассказали, как авиаракета "Изделие 305" поражает объекты - РИА Новости, 09.12.2024
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Новое оружие России
 
13:31 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/rostekh-1988150676.html
В "Ростехе" рассказали, как авиаракета "Изделие 305" поражает объекты
В "Ростехе" рассказали, как авиаракета "Изделие 305" поражает объекты - РИА Новости, 09.12.2024
В "Ростехе" рассказали, как авиаракета "Изделие 305" поражает объекты
Авиационная ракета "Изделие 305" благодаря своей точности позволяет поражать объекты через небольшие отверстия, такие, как слуховые окна, рассказал... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:31
2024-12-09T13:31
новое оружие россии
безопасность
технологии
бекхан оздоев
ростех
красная звезда
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Авиационная ракета "Изделие 305" благодаря своей точности позволяет поражать объекты через небольшие отверстия, такие, как слуховые окна, рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. "Они гарантированно уничтожают технику, сооружения, позиции, переправы противника. Причем их каналы управления невозможно подавить с помощью РЭБ, не зафиксировано ни одного такого случая. Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург скальпель – за счет точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам на чердак сквозь слуховое окно", – сказал Оздоев в интервью газете "Красная Звезда". Противотанковые управляемые ракеты "Ростеха", по его словам, такие же точные, как авиаракеты. Они поражают на поле боя не только бронетехнику, но и укрепления, укрытия, командные пункты, вышки связи, огневые точки в зданиях, скопления противника. Ракеты комплекса "Корнет" могут залететь в амбразуру огневой точки, а в связке с беспилотником они представляют эффективный разведывательно-огневой контур тактического звена. Кроме того, он отметил широкую номенклатуру управляемых боеприпасов, например, артиллерийские снаряды "Краснополь" и их модернизированный вариант "Краснополь-М2", которые демонстрируют прекрасную точность даже на максимальной дальности. При этом "Краснополи" не подвержены воздействию РЭБ, в отличие от американского "Экскалибура".
https://ria.ru/20241120/korotchenko-1984777548.html
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203872.html
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безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех, красная звезда
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Бекхан Оздоев, Ростех, Красная звезда
В "Ростехе" рассказали, как авиаракета "Изделие 305" поражает объекты

"Ростех": авиаракета "Изделие 305" поражает объекты через слуховые окна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Авиационная ракета "Изделие 305" благодаря своей точности позволяет поражать объекты через небольшие отверстия, такие, как слуховые окна, рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"Они гарантированно уничтожают технику, сооружения, позиции, переправы противника. Причем их каналы управления невозможно подавить с помощью РЭБ, не зафиксировано ни одного такого случая. Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург скальпель – за счет точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам на чердак сквозь слуховое окно", – сказал Оздоев в интервью газете "Красная Звезда".
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Противотанковые управляемые ракеты "Ростеха", по его словам, такие же точные, как авиаракеты. Они поражают на поле боя не только бронетехнику, но и укрепления, укрытия, командные пункты, вышки связи, огневые точки в зданиях, скопления противника. Ракеты комплекса "Корнет" могут залететь в амбразуру огневой точки, а в связке с беспилотником они представляют эффективный разведывательно-огневой контур тактического звена.
Кроме того, он отметил широкую номенклатуру управляемых боеприпасов, например, артиллерийские снаряды "Краснополь" и их модернизированный вариант "Краснополь-М2", которые демонстрируют прекрасную точность даже на максимальной дальности. При этом "Краснополи" не подвержены воздействию РЭБ, в отличие от американского "Экскалибура".
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