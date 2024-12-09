В "Ростехе" рассказали, как авиаракета "Изделие 305" поражает объекты
"Ростех": авиаракета "Изделие 305" поражает объекты через слуховые окна
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Авиационная ракета "Изделие 305" благодаря своей точности позволяет поражать объекты через небольшие отверстия, такие, как слуховые окна, рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"Они гарантированно уничтожают технику, сооружения, позиции, переправы противника. Причем их каналы управления невозможно подавить с помощью РЭБ, не зафиксировано ни одного такого случая. Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург скальпель – за счет точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам на чердак сквозь слуховое окно", – сказал Оздоев в интервью газете "Красная Звезда".
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Противотанковые управляемые ракеты "Ростеха", по его словам, такие же точные, как авиаракеты. Они поражают на поле боя не только бронетехнику, но и укрепления, укрытия, командные пункты, вышки связи, огневые точки в зданиях, скопления противника. Ракеты комплекса "Корнет" могут залететь в амбразуру огневой точки, а в связке с беспилотником они представляют эффективный разведывательно-огневой контур тактического звена.
Кроме того, он отметил широкую номенклатуру управляемых боеприпасов, например, артиллерийские снаряды "Краснополь" и их модернизированный вариант "Краснополь-М2", которые демонстрируют прекрасную точность даже на максимальной дальности. При этом "Краснополи" не подвержены воздействию РЭБ, в отличие от американского "Экскалибура".