https://ria.ru/20241209/rostekh-1988150676.html

В "Ростехе" рассказали, как авиаракета "Изделие 305" поражает объекты

В "Ростехе" рассказали, как авиаракета "Изделие 305" поражает объекты - РИА Новости, 09.12.2024

В "Ростехе" рассказали, как авиаракета "Изделие 305" поражает объекты

Авиационная ракета "Изделие 305" благодаря своей точности позволяет поражать объекты через небольшие отверстия, такие, как слуховые окна, рассказал... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:31

2024-12-09T13:31

2024-12-09T13:31

новое оружие россии

безопасность

технологии

бекхан оздоев

ростех

красная звезда

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Авиационная ракета "Изделие 305" благодаря своей точности позволяет поражать объекты через небольшие отверстия, такие, как слуховые окна, рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. "Они гарантированно уничтожают технику, сооружения, позиции, переправы противника. Причем их каналы управления невозможно подавить с помощью РЭБ, не зафиксировано ни одного такого случая. Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург скальпель – за счет точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам на чердак сквозь слуховое окно", – сказал Оздоев в интервью газете "Красная Звезда". Противотанковые управляемые ракеты "Ростеха", по его словам, такие же точные, как авиаракеты. Они поражают на поле боя не только бронетехнику, но и укрепления, укрытия, командные пункты, вышки связи, огневые точки в зданиях, скопления противника. Ракеты комплекса "Корнет" могут залететь в амбразуру огневой точки, а в связке с беспилотником они представляют эффективный разведывательно-огневой контур тактического звена. Кроме того, он отметил широкую номенклатуру управляемых боеприпасов, например, артиллерийские снаряды "Краснополь" и их модернизированный вариант "Краснополь-М2", которые демонстрируют прекрасную точность даже на максимальной дальности. При этом "Краснополи" не подвержены воздействию РЭБ, в отличие от американского "Экскалибура".

https://ria.ru/20241120/korotchenko-1984777548.html

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех, красная звезда