Россия находится в диалоге с Анкарой, заявил Песков
Песков заявил, что Москва находится в диалоге с Анкарой по ситуации в Сирии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва находится в диалоге с Анкарой, в том числе по ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы находимся в диалоге с другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам. Действительно, в Сирии сейчас будет очень непростой период, связанный с нестабильностью и, конечно, здесь очень важно поддерживать диалог со всеми региональными странами. Мы твердо намерены это делать, будем консультироваться и анализировать" , - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают роль Анкары в Сирии.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.