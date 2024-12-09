https://ria.ru/20241209/rossija-1988132922.html

Россия находится в диалоге с Анкарой, заявил Песков

Россия находится в диалоге с Анкарой, заявил Песков - РИА Новости, 09.12.2024

Россия находится в диалоге с Анкарой, заявил Песков

Москва находится в диалоге с Анкарой, в том числе по ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:46

2024-12-09T12:46

2024-12-09T12:46

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дмитрий песков

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва находится в диалоге с Анкарой, в том числе по ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы находимся в диалоге с другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам. Действительно, в Сирии сейчас будет очень непростой период, связанный с нестабильностью и, конечно, здесь очень важно поддерживать диалог со всеми региональными странами. Мы твердо намерены это делать, будем консультироваться и анализировать" , - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают роль Анкары в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

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в мире, россия, москва, сирия, дмитрий песков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024