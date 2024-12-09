https://ria.ru/20241209/rosoboroneksport-1988171714.html

"Рособоронэкспорт" передал Индии построенный в Калининграде фрегат Tushil

"Рособоронэкспорт" передал Индии построенный в Калининграде фрегат Tushil - РИА Новости, 09.12.2024

"Рособоронэкспорт" передал Индии построенный в Калининграде фрегат Tushil

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") передал индийской стороне фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде, сообщил генеральный директор компании... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:31

2024-12-09T14:31

2024-12-09T14:39

индия

александр михеев

калининград

раджнатх сингх

рособоронэкспорт

ростех

объединенная судостроительная корпорация

андрей пучков

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") передал индийской стороне фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде, сообщил генеральный директор компании "Александр Михеев.Торжественная церемония передачи корабля, названного Tushil, прошла в понедельник в Калининграде на заводе "Янтарь" в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Сингха."Поднятие индийского флага на корабле Tushil – очередной важный этап в российско-индийском военно-техническом сотрудничестве, которое полностью соответствует принципам программы Make in India. На построенном в России фрегате установлено 20 корабельных систем индийского производства, он оснащен сверхзвуковым ракетным комплексом BrahMos. Кроме этого, сегодня только по военно-морской тематике Рособоронэкспорт и Индия реализуют около 10 совместных проектов и обсуждают несколько новых", – сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".Tushil стал седьмым по счету фрегатом проекта 11356 в ВМС Индии. Первые шесть в настоящее время успешно выполняют поставленные задачи в различных регионах Мирового океана."Фрегаты проекта 11356 – это многофункциональные корабли, которые при относительно небольшом водоизмещении обладают высокими боевыми возможностями по борьбе с надводными, наземными, подводными и воздушными целями. Таким образом, проект 11356 полностью вписывается в современный тренд военного кораблестроения", - отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.

https://ria.ru/20241209/fregat-1988160918.html

https://ria.ru/20241207/briks-1987861292.html

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индия, александр михеев, калининград, раджнатх сингх, рособоронэкспорт, ростех, объединенная судостроительная корпорация, андрей пучков, россия, в мире