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"Рособоронэкспорт" передал Индии построенный в Калининграде фрегат Tushil - РИА Новости, 09.12.2024
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14:31 09.12.2024 (обновлено: 14:39 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/rosoboroneksport-1988171714.html
"Рособоронэкспорт" передал Индии построенный в Калининграде фрегат Tushil
"Рособоронэкспорт" передал Индии построенный в Калининграде фрегат Tushil - РИА Новости, 09.12.2024
"Рособоронэкспорт" передал Индии построенный в Калининграде фрегат Tushil
"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") передал индийской стороне фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде, сообщил генеральный директор компании... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:31
2024-12-09T14:39
индия
александр михеев
калининград
раджнатх сингх
рособоронэкспорт
ростех
объединенная судостроительная корпорация
андрей пучков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") передал индийской стороне фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде, сообщил генеральный директор компании "Александр Михеев.Торжественная церемония передачи корабля, названного Tushil, прошла в понедельник в Калининграде на заводе "Янтарь" в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Сингха."Поднятие индийского флага на корабле Tushil – очередной важный этап в российско-индийском военно-техническом сотрудничестве, которое полностью соответствует принципам программы Make in India. На построенном в России фрегате установлено 20 корабельных систем индийского производства, он оснащен сверхзвуковым ракетным комплексом BrahMos. Кроме этого, сегодня только по военно-морской тематике Рособоронэкспорт и Индия реализуют около 10 совместных проектов и обсуждают несколько новых", – сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".Tushil стал седьмым по счету фрегатом проекта 11356 в ВМС Индии. Первые шесть в настоящее время успешно выполняют поставленные задачи в различных регионах Мирового океана."Фрегаты проекта 11356 – это многофункциональные корабли, которые при относительно небольшом водоизмещении обладают высокими боевыми возможностями по борьбе с надводными, наземными, подводными и воздушными целями. Таким образом, проект 11356 полностью вписывается в современный тренд военного кораблестроения", - отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
https://ria.ru/20241209/fregat-1988160918.html
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индия, александр михеев, калининград, раджнатх сингх, рособоронэкспорт, ростех, объединенная судостроительная корпорация, андрей пучков, россия, в мире
Индия, Александр Михеев, Калининград, Раджнатх Сингх, Рособоронэкспорт, Ростех, Объединенная судостроительная корпорация, Андрей Пучков, Россия, В мире
"Рособоронэкспорт" передал Индии построенный в Калининграде фрегат Tushil

"Рособоронэкспорт" передал ВМС Индии построенный в Калининграде фрегат Tushil

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЦеремония передачи АО "Рособоронэкспорт" ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе Объединенной судостроительной корпорации "Янтарь" в Калининграде
Церемония передачи АО Рособоронэкспорт ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе Объединенной судостроительной корпорации Янтарь в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Церемония передачи АО "Рособоронэкспорт" ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil на заводе Объединенной судостроительной корпорации "Янтарь" в Калининграде
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") передал индийской стороне фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде, сообщил генеральный директор компании "Александр Михеев.
Торжественная церемония передачи корабля, названного Tushil, прошла в понедельник в Калининграде на заводе "Янтарь" в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Сингха.
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"Поднятие индийского флага на корабле Tushil – очередной важный этап в российско-индийском военно-техническом сотрудничестве, которое полностью соответствует принципам программы Make in India. На построенном в России фрегате установлено 20 корабельных систем индийского производства, он оснащен сверхзвуковым ракетным комплексом BrahMos. Кроме этого, сегодня только по военно-морской тематике Рособоронэкспорт и Индия реализуют около 10 совместных проектов и обсуждают несколько новых", – сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".
Tushil стал седьмым по счету фрегатом проекта 11356 в ВМС Индии. Первые шесть в настоящее время успешно выполняют поставленные задачи в различных регионах Мирового океана.
"Фрегаты проекта 11356 – это многофункциональные корабли, которые при относительно небольшом водоизмещении обладают высокими боевыми возможностями по борьбе с надводными, наземными, подводными и воздушными целями. Таким образом, проект 11356 полностью вписывается в современный тренд военного кораблестроения", - отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
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ИндияАлександр МихеевКалининградРаджнатх СингхРособоронэкспортРостехОбъединенная судостроительная корпорацияАндрей ПучковРоссияВ мире
 
 
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