https://ria.ru/20241209/reys-1988145355.html

Несколько рейсов не могут вылететь из Махачкалы в Москву из-за непогоды

Несколько рейсов не могут вылететь из Махачкалы в Москву из-за непогоды - РИА Новости, 09.12.2024

Несколько рейсов не могут вылететь из Махачкалы в Москву из-за непогоды

Вылет трех рейсов в Москву из аэропорта Махачкалы задерживается, также задерживается прилет одного самолета из столицы, следует из данных онлайн-табло по... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:25

2024-12-09T13:25

2024-12-09T13:25

махачкала

москва

россия

аэрофлот

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 9 дек - РИА Новости. Вылет трех рейсов в Москву из аэропорта Махачкалы задерживается, также задерживается прилет одного самолета из столицы, следует из данных онлайн-табло по состоянию на 13.00 мск. Вылет двух рейсов "Аэрофлота" перенесен на 15.05 и 15.40, рейс "Победы" – на 16.45. Прилет задерживающегося самолета "Аэрофлота" ожидается в 17.40. Как сообщили РИА Новости в аэропорту Махачкалы, это перенесенные со вчерашнего дня рейсы. "Вчера из-за погодных условий в Дагестане были задержаны несколько рейсов", – пояснили в воздушной гавани. Ранее в ГУМЧС РФ по Дагестану объявили, что 8-9 декабря по приморским и низменным районам республики ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987958749.html

https://ria.ru/20241205/saratov-1987586506.html

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махачкала, москва, россия, аэрофлот, происшествия