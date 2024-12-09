https://ria.ru/20241209/reklama-1988201191.html

Сервисы объявлений могут обязать выделять часть объема на соцрекламу

Сервисы объявлений могут обязать выделять часть объема на соцрекламу - РИА Новости, 09.12.2024

Сервисы объявлений могут обязать выделять часть объема на соцрекламу

Агрегаторов товаров и сервисы объявлений предлагается обязать выделять до 5% годового объема рекламы в интернете на социальную рекламу, такую поправку одобрил... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:25

2024-12-09T16:25

2024-12-09T16:47

общество

госдума рф

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Агрегаторов товаров и сервисы объявлений предлагается обязать выделять до 5% годового объема рекламы в интернете на социальную рекламу, такую поправку одобрил комитет ГД по информполитике."Заключение возмездных и (или) безвозмездных договоров на распространение социальной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей, и является обязательным для указанных в части 3.13 настоящей статьи: рекламораспространителя… в пределах 5% годового объема распространяемой им рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"… владельца информационного ресурса… в том числе являющегося рекламораспространителем, - в пределах 5% годового объема рекламы, распространяемой владельцем сервиса размещения объявлений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"… владельца агрегатора информации о товарах (услугах)", - сказано в тексте поправки, размещенной в думской электронной базе.Другой поправкой предполагается, что предупреждение об оценке финансовой возможности клиента в рекламе кредита в теле- и радиопрограммах должна составлять не менее трех секунд.

https://ria.ru/20241209/reklama-1988200223.html

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общество, госдума рф