Рейтинг@Mail.ru
Сервисы объявлений могут обязать выделять часть объема на соцрекламу - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 09.12.2024 (обновлено: 16:47 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/reklama-1988201191.html
Сервисы объявлений могут обязать выделять часть объема на соцрекламу
Сервисы объявлений могут обязать выделять часть объема на соцрекламу - РИА Новости, 09.12.2024
Сервисы объявлений могут обязать выделять часть объема на соцрекламу
Агрегаторов товаров и сервисы объявлений предлагается обязать выделять до 5% годового объема рекламы в интернете на социальную рекламу, такую поправку одобрил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:25
2024-12-09T16:47
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Агрегаторов товаров и сервисы объявлений предлагается обязать выделять до 5% годового объема рекламы в интернете на социальную рекламу, такую поправку одобрил комитет ГД по информполитике."Заключение возмездных и (или) безвозмездных договоров на распространение социальной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей, и является обязательным для указанных в части 3.13 настоящей статьи: рекламораспространителя… в пределах 5% годового объема распространяемой им рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"… владельца информационного ресурса… в том числе являющегося рекламораспространителем, - в пределах 5% годового объема рекламы, распространяемой владельцем сервиса размещения объявлений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"… владельца агрегатора информации о товарах (услугах)", - сказано в тексте поправки, размещенной в думской электронной базе.Другой поправкой предполагается, что предупреждение об оценке финансовой возможности клиента в рекламе кредита в теле- и радиопрограммах должна составлять не менее трех секунд.
https://ria.ru/20241209/reklama-1988200223.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Сервисы объявлений могут обязать выделять часть объема на соцрекламу

Сервисы объявлений могут обязать выделять до 5% годового объема на соцрекламу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Агрегаторов товаров и сервисы объявлений предлагается обязать выделять до 5% годового объема рекламы в интернете на социальную рекламу, такую поправку одобрил комитет ГД по информполитике.
"Заключение возмездных и (или) безвозмездных договоров на распространение социальной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей, и является обязательным для указанных в части 3.13 настоящей статьи: рекламораспространителя… в пределах 5% годового объема распространяемой им рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"… владельца информационного ресурса… в том числе являющегося рекламораспространителем, - в пределах 5% годового объема рекламы, распространяемой владельцем сервиса размещения объявлений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"… владельца агрегатора информации о товарах (услугах)", - сказано в тексте поправки, размещенной в думской электронной базе.
Другой поправкой предполагается, что предупреждение об оценке финансовой возможности клиента в рекламе кредита в теле- и радиопрограммах должна составлять не менее трех секунд.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Отчисления за рекламу будут использовать для развития информресурсов
Вчера, 16:18
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала