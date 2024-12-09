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Отчисления за рекламу будут использовать для развития информресурсов - РИА Новости, 09.12.2024
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16:18 09.12.2024
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Отчисления за рекламу будут использовать для развития информресурсов
Отчисления за рекламу будут использовать для развития информресурсов - РИА Новости, 09.12.2024
Отчисления за рекламу будут использовать для развития информресурсов
Отчисления за распространение рекламы будут использовать для поддержки развития информресурсов, перечень которых установит кабмин, сказано в поправке, которую... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:18
2024-12-09T16:18
россия
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общество
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Отчисления за распространение рекламы будут использовать для поддержки развития информресурсов, перечень которых установит кабмин, сказано в поправке, которую одобрил комитет ГД по информплитике. "Отчисления от суммы дохода, полученного от реализации услуг по распространению рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направляемые в федеральный бюджет и используемые в целях оказания мер государственной поддержки правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных... и обеспечения поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, перечень которых устанавливается правительством РФ", - сказано в тексте поправки, которая размещена в электронной думкой базе. Также поправками предлагается обязать рекламодателей сообщать иностранному лицу, с которым заключен договор, о перечислении в бюджет РФ обязательных отчислений.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Отчисления за рекламу будут использовать для развития информресурсов

Отчисления за распространение рекламы пойдут на развитие информресурсов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Отчисления за распространение рекламы будут использовать для поддержки развития информресурсов, перечень которых установит кабмин, сказано в поправке, которую одобрил комитет ГД по информплитике.
"Отчисления от суммы дохода, полученного от реализации услуг по распространению рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направляемые в федеральный бюджет и используемые в целях оказания мер государственной поддержки правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных... и обеспечения поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, перечень которых устанавливается правительством РФ", - сказано в тексте поправки, которая размещена в электронной думкой базе.
Также поправками предлагается обязать рекламодателей сообщать иностранному лицу, с которым заключен договор, о перечислении в бюджет РФ обязательных отчислений.
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