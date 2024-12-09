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Отчисления за рекламу будут использовать для развития информресурсов

Отчисления за рекламу будут использовать для развития информресурсов - РИА Новости, 09.12.2024

Отчисления за рекламу будут использовать для развития информресурсов

Отчисления за распространение рекламы будут использовать для поддержки развития информресурсов, перечень которых установит кабмин, сказано в поправке, которую... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:18

2024-12-09T16:18

2024-12-09T16:18

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госдума рф

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Отчисления за распространение рекламы будут использовать для поддержки развития информресурсов, перечень которых установит кабмин, сказано в поправке, которую одобрил комитет ГД по информплитике. "Отчисления от суммы дохода, полученного от реализации услуг по распространению рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направляемые в федеральный бюджет и используемые в целях оказания мер государственной поддержки правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных... и обеспечения поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, перечень которых устанавливается правительством РФ", - сказано в тексте поправки, которая размещена в электронной думкой базе. Также поправками предлагается обязать рекламодателей сообщать иностранному лицу, с которым заключен договор, о перечислении в бюджет РФ обязательных отчислений.

https://ria.ru/20241114/taro-1983698329.html

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россия, госдума рф, общество