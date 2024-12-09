https://ria.ru/20241209/rebenok-1988185318.html

В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона

В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона - РИА Новости, 09.12.2024

В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона

Девятимесячный ребенок в Удмуртии получил ожоги из-за загоревшегося телефона в постели, сообщает ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:15

2024-12-09T15:15

2024-12-09T15:21

происшествия

воткинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 9 дек - РИА Новости. Девятимесячный ребенок в Удмуртии получил ожоги из-за загоревшегося телефона в постели, сообщает ГУ МЧС по республике. По данным ведомства, инцидент произошел в городе Воткинск. "Отец укладывал сына спать на кровати, рядом с ними лежал мобильный телефон. Со слов мужчины, устройство вспыхнуло, как салют - (телефон - ред.) искрил и горел, в результате чего штанишки у ребенка загорелись. К счастью, пламя удалось потушить, после чего он (отец - ред.) незамедлительно повез малыша в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что ребенок получил термический ожог ног на 3% тела. Ему оказали помощь и отправили домой на амбулаторное лечение, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240310/sigareta-1932149503.html

воткинск

удмуртская республика (удмуртия)

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Ольга Фомченкова

происшествия, воткинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)