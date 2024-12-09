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В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона - РИА Новости, 09.12.2024
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15:15 09.12.2024 (обновлено: 15:21 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/rebenok-1988185318.html
В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона
В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона - РИА Новости, 09.12.2024
В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона
Девятимесячный ребенок в Удмуртии получил ожоги из-за загоревшегося телефона в постели, сообщает ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:15
2024-12-09T15:21
происшествия
воткинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 9 дек - РИА Новости. Девятимесячный ребенок в Удмуртии получил ожоги из-за загоревшегося телефона в постели, сообщает ГУ МЧС по республике. По данным ведомства, инцидент произошел в городе Воткинск. "Отец укладывал сына спать на кровати, рядом с ними лежал мобильный телефон. Со слов мужчины, устройство вспыхнуло, как салют - (телефон - ред.) искрил и горел, в результате чего штанишки у ребенка загорелись. К счастью, пламя удалось потушить, после чего он (отец - ред.) незамедлительно повез малыша в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что ребенок получил термический ожог ног на 3% тела. Ему оказали помощь и отправили домой на амбулаторное лечение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240310/sigareta-1932149503.html
воткинск
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, воткинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Воткинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона

В Удмуртии девятимесячный ребенок получил ожоги из-за загоревшегося телефона

© Фото : МЧС Удмуртии/TelegramСгоревший телефон, из-за которого младенец получил ожоги в Удмуртии
Сгоревший телефон, из-за которого младенец получил ожоги в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : МЧС Удмуртии/Telegram
Сгоревший телефон, из-за которого младенец получил ожоги в Удмуртии
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УФА, 9 дек - РИА Новости. Девятимесячный ребенок в Удмуртии получил ожоги из-за загоревшегося телефона в постели, сообщает ГУ МЧС по республике.
По данным ведомства, инцидент произошел в городе Воткинск.
"Отец укладывал сына спать на кровати, рядом с ними лежал мобильный телефон. Со слов мужчины, устройство вспыхнуло, как салют - (телефон - ред.) искрил и горел, в результате чего штанишки у ребенка загорелись. К счастью, пламя удалось потушить, после чего он (отец - ред.) незамедлительно повез малыша в больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок получил термический ожог ног на 3% тела. Ему оказали помощь и отправили домой на амбулаторное лечение, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияВоткинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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