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В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона
В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона - РИА Новости, 09.12.2024
В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона
Девятимесячный ребенок в Удмуртии получил ожоги из-за загоревшегося телефона в постели, сообщает ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:15
2024-12-09T15:15
2024-12-09T15:21
происшествия
воткинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 9 дек - РИА Новости. Девятимесячный ребенок в Удмуртии получил ожоги из-за загоревшегося телефона в постели, сообщает ГУ МЧС по республике. По данным ведомства, инцидент произошел в городе Воткинск. "Отец укладывал сына спать на кровати, рядом с ними лежал мобильный телефон. Со слов мужчины, устройство вспыхнуло, как салют - (телефон - ред.) искрил и горел, в результате чего штанишки у ребенка загорелись. К счастью, пламя удалось потушить, после чего он (отец - ред.) незамедлительно повез малыша в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что ребенок получил термический ожог ног на 3% тела. Ему оказали помощь и отправили домой на амбулаторное лечение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240310/sigareta-1932149503.html
воткинск
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воткинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Воткинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона
В Удмуртии девятимесячный ребенок получил ожоги из-за загоревшегося телефона