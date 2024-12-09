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ВС России нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 09.12.2024 (обновлено: 05:27 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/razvedchiki-1988072534.html
ВС России нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.12.2024
ВС России нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области, который обнаружили в ходе рейда разведчики 58-й общевойсковой армии... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T05:22
2024-12-09T05:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области, который обнаружили в ходе рейда разведчики 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", сообщил журналистам командир разведывательной группы с позывным Суетолог."Наша задача была выйти на подразделение пехоты, наладить взаимодействие, узнать тактическую обстановку и вести наблюдение за противником. Противник находился на расстоянии 1,8 километра от нас, то есть велось визуальное наблюдение в бинокль. Ротацию техники увидели, откуда работают орудия, ДШК, минометы, АГС. Бойцы проявили себя грамотно, мудро, было интересно", — рассказал он.По словам бойца, после проведенной доразвездки, в ходе которой военнослужащие выяснили расположение и боевой численный состав противника, российские войска нанесли удар по позициям ВСУ. Разведчик добавил, что его бойцы постоянно совершенствуются и развиваются профессионально."Помимо того, что есть боевые задачи, надо готовиться к этим боевым задачам, то есть проводятся регулярные занятия, тренировки, теория, практика. Мы сами себе не даем деревенеть", — сказал командир разведгруппы.
https://ria.ru/20241209/udar-1988064723.html
https://ria.ru/20241207/vsu-1987932291.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области

ВС России благодаря разведке нанесли удар по месту скопления ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области, который обнаружили в ходе рейда разведчики 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", сообщил журналистам командир разведывательной группы с позывным Суетолог.
«
"Наша задача была выйти на подразделение пехоты, наладить взаимодействие, узнать тактическую обстановку и вести наблюдение за противником. Противник находился на расстоянии 1,8 километра от нас, то есть велось визуальное наблюдение в бинокль. Ротацию техники увидели, откуда работают орудия, ДШК, минометы, АГС. Бойцы проявили себя грамотно, мудро, было интересно", — рассказал он.
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ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области
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По словам бойца, после проведенной доразвездки, в ходе которой военнослужащие выяснили расположение и боевой численный состав противника, российские войска нанесли удар по позициям ВСУ.
Разведчик добавил, что его бойцы постоянно совершенствуются и развиваются профессионально.
"Помимо того, что есть боевые задачи, надо готовиться к этим боевым задачам, то есть проводятся регулярные занятия, тренировки, теория, практика. Мы сами себе не даем деревенеть", — сказал командир разведгруппы.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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