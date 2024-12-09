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Экс-главу курской "Корпорации развития" арестовали по делу о растрате - РИА Новости, 09.12.2024
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15:20 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/rastrata-1988156242.html
Экс-главу курской "Корпорации развития" арестовали по делу о растрате
Экс-главу курской "Корпорации развития" арестовали по делу о растрате - РИА Новости, 09.12.2024
Экс-главу курской "Корпорации развития" арестовали по делу о растрате
Ленинский районный суд арестовал одного из бывших руководителей "Корпорации развития Курской области" Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:20
2024-12-09T15:20
происшествия
курская область
россия
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КУРСК, 9 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал одного из бывших руководителей "Корпорации развития Курской области" Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве фортификаций в приграничье, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Органами предварительного расследования он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области (часть 3 статья 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями)... В отношении Грабина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", – говорится в сообщении. В прокуратуре Курской области сообщили, что в 2023 году обвиняемый, занимая руководящую должность в корпорации по работе с инвесторами, заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, которые были фактически выполнены и оплачены ранее иной стройфирме. Уточнятся, что это повлекло необоснованное расходование бюджетных денежных средств в размере более 173 миллиона рублей. "Ранее по указанному факту по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", – говорится в Telegram-канале прокуратуры.
https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987956496.html
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происшествия, курская область, россия
Происшествия, Курская область, Россия
Экс-главу курской "Корпорации развития" арестовали по делу о растрате

Экс-главу курской "Корпорации развития" Грабина арестовали по делу о растрате

© Fotolia / chatsimoНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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КУРСК, 9 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал одного из бывших руководителей "Корпорации развития Курской области" Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве фортификаций в приграничье, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Органами предварительного расследования он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области (часть 3 статья 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями)... В отношении Грабина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", – говорится в сообщении.
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В прокуратуре Курской области сообщили, что в 2023 году обвиняемый, занимая руководящую должность в корпорации по работе с инвесторами, заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области, которые были фактически выполнены и оплачены ранее иной стройфирме. Уточнятся, что это повлекло необоснованное расходование бюджетных денежных средств в размере более 173 миллиона рублей.
"Ранее по указанному факту по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", – говорится в Telegram-канале прокуратуры.
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