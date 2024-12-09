https://ria.ru/20241209/putin-1988217813.html
Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ. Трансляция
Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ. Трансляция - РИА Новости, 09.12.2024
Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:16
2024-12-09T17:16
2024-12-09T17:16
владимир путин
одкб
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ
Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ
2024-12-09T17:16
true
PT17M30S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, одкб, россия, видео
Владимир Путин, ОДКБ, Россия
Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ.
2024-12-09T17:16
true
PT17M30S
Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями парламентов стран ОДКБ.