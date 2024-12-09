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Путин продлил разрешение не учитывать голоса недружественных акционеров - РИА Новости, 09.12.2024
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16:06 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/putin-1988197830.html
Путин продлил разрешение не учитывать голоса недружественных акционеров
Путин продлил разрешение не учитывать голоса недружественных акционеров - РИА Новости, 09.12.2024
Путин продлил разрешение не учитывать голоса недружественных акционеров
Президент России Владимир Путин продлил еще на один год - до конца 2025 года - разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса недружественных... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:06
2024-12-09T16:06
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил еще на один год - до конца 2025 года - разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса недружественных акционеров или членов советов директоров, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Президент РФ в январе 2023 года подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц. Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран. Срок действия указа был определен на один год, затем он был продлен до конца 2024 года. Сейчас указ продлен еще на год. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года N 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2024 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - говорится в новом указе президента.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин продлил разрешение не учитывать голоса недружественных акционеров

Путин продлил на год разрешение не учитывать голоса недружественных акционеров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил еще на один год - до конца 2025 года - разрешение ряду российских компаний не учитывать голоса недружественных акционеров или членов советов директоров, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ в январе 2023 года подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц.
Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран.
Срок действия указа был определен на один год, затем он был продлен до конца 2024 года. Сейчас указ продлен еще на год. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года N 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2024 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - говорится в новом указе президента.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Указ об активах во временном управлении коснулся десяти компаний
29 мая, 06:28
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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