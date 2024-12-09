https://ria.ru/20241209/putin-1988182969.html
Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества
Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества - РИА Новости, 09.12.2024
Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества
Президент России Владимир Путин 10 декабря в режиме видеосвязи проведет ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:07
2024-12-09T15:07
2024-12-09T15:07
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 декабря в режиме видеосвязи проведет ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает пресс-служба Кремля. "Десятого декабря Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет ежегодное заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Будут подведены итоги работы Совета в уходящем году, в том числе в рамках исполнения поручений, сформулированных на прошлых встречах", - говорится в сообщении. Кроме того, ожидается обмен мнениями по актуальным вопросам правозащитной и гуманитарной деятельности, обеспечения прав граждан.
https://ria.ru/20241107/spch-1982336193.html
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россия, владимир путин
Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества
Путин 10 декабря проведет заседание Совета по развитию гражданского общества