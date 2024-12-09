Рейтинг@Mail.ru
Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 09.12.2024 (обновлено: 15:34 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988167915.html
Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества
Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества - РИА Новости, 09.12.2024
Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества
Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества, которые получили награду "Золотая Звезда", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:20
2024-12-09T15:34
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988191482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0f9ff2208932de3388ca05ad2eec898.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества, которые получили награду "Золотая Звезда", передает корреспондент РИА Новости. Общение состоялось в Кремле после церемонии вручения вручил Героям России медали "Золотая Звезда". Президент и обладатели награды пообщались в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Кроме того, глава государства сфотографировался с героями. Ранее Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда". Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
https://ria.ru/20241203/putin-1987140224.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества
C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества
2024-12-09T14:20
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988191482_148:0:1588:1080_1920x0_80_0_0_e798d34f38ed2bf55a858b069ddef981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества

Путин пообщался с Героями Отечества, получившими награду "Золотая Звезда"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества, которые получили награду "Золотая Звезда", передает корреспондент РИА Новости.
Общение состоялось в Кремле после церемонии вручения вручил Героям России медали "Золотая Звезда". Президент и обладатели награды пообщались в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Кроме того, глава государства сфотографировался с героями.
Ранее Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда". Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Путин заявил, что всегда находились люди, которые вставали на защиту России
3 декабря, 17:10
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала