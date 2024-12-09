https://ria.ru/20241209/putin-1988167915.html

Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества

Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества - РИА Новости, 09.12.2024

Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества

Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества, которые получили награду "Золотая Звезда", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:20

2024-12-09T14:20

2024-12-09T15:34

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке пообщался с Героями Отечества, которые получили награду "Золотая Звезда", передает корреспондент РИА Новости. Общение состоялось в Кремле после церемонии вручения вручил Героям России медали "Золотая Звезда". Президент и обладатели награды пообщались в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Кроме того, глава государства сфотографировался с героями. Ранее Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда". Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.

https://ria.ru/20241203/putin-1987140224.html

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C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества C бокалом шампанского: Путин пообщался с Героями Отечества 2024-12-09T14:20 true PT0M47S

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общество, россия, владимир путин