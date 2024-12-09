https://ria.ru/20241209/putin-1988153674.html
Путин рассказал о вкладе россиян в общее дело страны
Путин рассказал о вкладе россиян в общее дело страны - РИА Новости, 09.12.2024
Путин рассказал о вкладе россиян в общее дело страны
Миллионы россиян, каждый на своем месте, стремятся внести свой вклад в общее дело страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:36
2024-12-09T13:36
2024-12-09T13:55
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Миллионы россиян, каждый на своем месте, стремятся внести свой вклад в общее дело страны, заявил президент России Владимир Путин."Миллионы людей во всех регионах нашей страны, каждый на своем месте, стремится внести свой вклад в общее дело. Всех объединяет главное - любовь к родной стране, сопричастность ее судьбе, гордость за Россию и ее героев", - сказал Путин на церемонии награждения Героев России медалями "Золотая Звезда".Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря. Церемония проходит в понедельник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.На мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
https://ria.ru/20241209/putin-1988153910.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин рассказал о вкладе россиян в общее дело страны
Путин заявил, что миллионы россиян стремятся внести свой вклад в дело страны
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Миллионы россиян, каждый на своем месте, стремятся внести свой вклад в общее дело страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Миллионы людей во всех регионах нашей страны, каждый на своем месте, стремится внести свой вклад в общее дело. Всех объединяет главное - любовь к родной стране, сопричастность ее судьбе, гордость за Россию
и ее героев", - сказал Путин
на церемонии награждения Героев России медалями "Золотая Звезда".
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря. Церемония проходит в понедельник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
На мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.