https://ria.ru/20241209/putin-1988152760.html
Путин рассказал, почему Россию не сломить
Путин рассказал, почему Россию не сломить - РИА Новости, 09.12.2024
Путин рассказал, почему Россию не сломить
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:35
2024-12-09T13:35
2024-12-09T13:50
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988156944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f9fa1b07a8f79dd07600408eeba9c78.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия."Их решимость (бойцов СВО - ред.) не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим, и сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа", - сказал Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
https://ria.ru/20241209/putin-1988157832.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988156944_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fb19b7c46c7bb0254fcece69933200a5.jpg
Путин: "Покорить и сломить Россию никому не удастся"
Путин: "Покорить и сломить Россию никому не удастся"
2024-12-09T13:35
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин рассказал, почему Россию не сломить
Путин заявил, что правда, сила духа и оружие на стороне России
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия.
"Их решимость (бойцов СВО - ред.) не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим, и сломить Россию
никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа", - сказал Путин
в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".
На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.