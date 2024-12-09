https://ria.ru/20241209/putin-1988152760.html

Путин рассказал, почему Россию не сломить

Путин рассказал, почему Россию не сломить - РИА Новости, 09.12.2024

Путин рассказал, почему Россию не сломить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:35

2024-12-09T13:35

2024-12-09T13:50

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия."Их решимость (бойцов СВО - ред.) не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим, и сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа", - сказал Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.

https://ria.ru/20241209/putin-1988157832.html

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Путин: "Покорить и сломить Россию никому не удастся" Путин: "Покорить и сломить Россию никому не удастся" 2024-12-09T13:35 true PT0M20S

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россия, владимир путин