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Путин рассказал, почему Россию не сломить - РИА Новости, 09.12.2024
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13:35 09.12.2024 (обновлено: 13:50 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/putin-1988152760.html
Путин рассказал, почему Россию не сломить
Путин рассказал, почему Россию не сломить - РИА Новости, 09.12.2024
Путин рассказал, почему Россию не сломить
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:35
2024-12-09T13:50
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия."Их решимость (бойцов СВО - ред.) не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим, и сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа", - сказал Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
https://ria.ru/20241209/putin-1988157832.html
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Путин: "Покорить и сломить Россию никому не удастся"
Путин: "Покорить и сломить Россию никому не удастся"
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, почему Россию не сломить

Путин заявил, что правда, сила духа и оружие на стороне России

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия.
"Их решимость (бойцов СВО - ред.) не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим, и сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа", - сказал Путин в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".
На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В их числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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