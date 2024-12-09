https://ria.ru/20241209/putin-1988132335.html
Путин проведет неформальное общение с героями России
Путин проведет неформальное общение с героями России - РИА Новости, 09.12.2024
Путин проведет неформальное общение с героями России
Президент России Владимир Путин проведет неформальное общение с героями России после официальных мероприятий в честь Дня Героя Отечества в Кремле, сообщил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:45
2024-12-09T12:45
2024-12-09T12:49
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет неформальное общение с героями России после официальных мероприятий в честь Дня Героя Отечества в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня День Героев Отечества, по этому случаю президент проведет торжественное мероприятие в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Путин в ходе мероприятия обратится к Героям Отечества, а также вручит государственные награды. "Традиционно после таких церемоний случается неформальное общение президента", - добавил пресс-секретарь президента. По словам Пескова, мероприятие начнется после 13.00 по московскому времени.
https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Общество
Путин проведет неформальное общение с героями России
Песков: Путин проведет неформальное общение с героями России в Кремле
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет неформальное общение с героями России после официальных мероприятий в честь Дня Героя Отечества в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня День Героев Отечества, по этому случаю президент проведет торжественное мероприятие в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Путин в ходе мероприятия обратится к Героям Отечества, а также вручит государственные награды.
"Традиционно после таких церемоний случается неформальное общение президента", - добавил пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, мероприятие начнется после 13.00 по московскому времени.