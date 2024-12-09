https://ria.ru/20241209/putin-1988132335.html

Путин проведет неформальное общение с героями России

Путин проведет неформальное общение с героями России - РИА Новости, 09.12.2024

Путин проведет неформальное общение с героями России

Президент России Владимир Путин проведет неформальное общение с героями России после официальных мероприятий в честь Дня Героя Отечества в Кремле, сообщил... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:45

2024-12-09T12:45

2024-12-09T12:49

россия

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет неформальное общение с героями России после официальных мероприятий в честь Дня Героя Отечества в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня День Героев Отечества, по этому случаю президент проведет торжественное мероприятие в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Путин в ходе мероприятия обратится к Героям Отечества, а также вручит государственные награды. "Традиционно после таких церемоний случается неформальное общение президента", - добавил пресс-секретарь президента. По словам Пескова, мероприятие начнется после 13.00 по московскому времени.

https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html

https://ria.ru/20241209/nagrazhdenie-1988074928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф, общество