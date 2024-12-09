https://ria.ru/20241209/putin-1988077806.html
Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда". Прямая трансляция
Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда". Прямая трансляция - РИА Новости, 09.12.2024
Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда". Прямая трансляция
Президент Владимир Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда". РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:31
2024-12-09T13:31
2024-12-09T13:31
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Президент Владимир Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда".
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4.7
96
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Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда"
Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда"
2024-12-09T13:31
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PT19M04S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
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Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда". Прямая трансляция
Президент Владимир Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда".
2024-12-09T13:31
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PT19M04S
Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда". Прямая трансляция
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Президент Владимир Путин вручает Героям России медали "Золотая Звезда".