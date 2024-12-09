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Поисковые работы на месте взрыва в Пушкино завершили

Поисковые работы на месте взрыва в Пушкино завершили - РИА Новости, 09.12.2024

Поисковые работы на месте взрыва в Пушкино завершили

Поисковые работы на месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино завершены, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T21:23

2024-12-09T21:23

2024-12-09T21:30

происшествия

пушкино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Поисковые работы на месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино завершены, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее МЧС России сообщило об обрушении части стен и перекрытий после пожара в производственно-складском здании в городском округе Пушкино. По предварительной информации, произошел взрыв при производстве пиротехнических изделий, его причиной могло стать нарушение техники безопасности при сборке пиротехники. Сообщалось, что внутри помещений могут находиться три человека. Позднее под завалами было обнаружено двое погибших."Поисковые работы в Пушкино завершены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241209/pozhar-1988276179.html

пушкино

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2024

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происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)