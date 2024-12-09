https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html

В прокуратуре Кузбасса назвали причину пожара на шахте "Алардинская"

В прокуратуре Кузбасса назвали причину пожара на шахте "Алардинская" - РИА Новости, 09.12.2024

В прокуратуре Кузбасса назвали причину пожара на шахте "Алардинская"

Причиной пожара на шахте "Алардинская" в Кузбассе стало сейсмособытие, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T04:50

2024-12-09T04:50

2024-12-09T04:58

происшествия

россия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Причиной пожара на шахте "Алардинская" в Кузбассе стало сейсмособытие, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры."Предварительно установлено, что 9 декабря, в ночное время на шахте "Алардинская" зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы", – говорится в сообщении.На место происшествия выехал кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Дмитрий Лосковиченко. Начата проверка по факту соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.Создан штаб по ликвидации пожара, разрабатывается комплекс мероприятий по тушению возгорания. Ситуация находится на контроле прокуратуры.Шахта "Алардинская" в Кемеровской области загорелась в ночь на понедельник, 120 человек эвакуировали, двоих передали врачам, угрозы их жизни нет. На месте работают 44 специалиста и девять единиц техники.

https://ria.ru/20241209/mchs-1988067051.html

https://ria.ru/20241118/shakhta-1984314901.html

россия

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происшествия, россия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)