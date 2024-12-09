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В прокуратуре Кузбасса назвали причину пожара на шахте "Алардинская" - РИА Новости, 09.12.2024
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04:50 09.12.2024 (обновлено: 04:58 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html
В прокуратуре Кузбасса назвали причину пожара на шахте "Алардинская"
В прокуратуре Кузбасса назвали причину пожара на шахте "Алардинская" - РИА Новости, 09.12.2024
В прокуратуре Кузбасса назвали причину пожара на шахте "Алардинская"
Причиной пожара на шахте "Алардинская" в Кузбассе стало сейсмособытие, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T04:50
2024-12-09T04:58
происшествия
россия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Причиной пожара на шахте "Алардинская" в Кузбассе стало сейсмособытие, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры."Предварительно установлено, что 9 декабря, в ночное время на шахте "Алардинская" зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы", – говорится в сообщении.На место происшествия выехал кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Дмитрий Лосковиченко. Начата проверка по факту соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.Создан штаб по ликвидации пожара, разрабатывается комплекс мероприятий по тушению возгорания. Ситуация находится на контроле прокуратуры.Шахта "Алардинская" в Кемеровской области загорелась в ночь на понедельник, 120 человек эвакуировали, двоих передали врачам, угрозы их жизни нет. На месте работают 44 специалиста и девять единиц техники.
https://ria.ru/20241209/mchs-1988067051.html
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происшествия, россия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В прокуратуре Кузбасса назвали причину пожара на шахте "Алардинская"

Пожар на шахте Алардинская в Кузбассе вызвало сейсмособытие

© МЧС России/TelegramШахта "Алардинская" в Кузбассе
Шахта Алардинская в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© МЧС России/Telegram
Шахта "Алардинская" в Кузбассе. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Причиной пожара на шахте "Алардинская" в Кузбассе стало сейсмособытие, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«
"Предварительно установлено, что 9 декабря, в ночное время на шахте "Алардинская" зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы", – говорится в сообщении.
Автобус МЧС у шахты Алардинская на Кузбассе - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек
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На место происшествия выехал кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Дмитрий Лосковиченко. Начата проверка по факту соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Создан штаб по ликвидации пожара, разрабатывается комплекс мероприятий по тушению возгорания. Ситуация находится на контроле прокуратуры.
Шахта "Алардинская" в Кемеровской области загорелась в ночь на понедельник, 120 человек эвакуировали, двоих передали врачам, угрозы их жизни нет. На месте работают 44 специалиста и девять единиц техники.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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