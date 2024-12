https://ria.ru/20241209/prizyv-1988069584.html

"Святая Русь!": во Франции выступили с неожиданным призывом к Трампу

"Святая Русь!": во Франции выступили с неожиданным призывом к Трампу - РИА Новости, 09.12.2024

"Святая Русь!": во Франции выступили с неожиданным призывом к Трампу

Читатели французской газеты Le Figaro неожиданно отреагировали на встречу избранного президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским во Франции. 09.12.2024

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro неожиданно отреагировали на встречу избранного президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским во Франции, которая состоялась в субботу, и призвали его выполнить свое предвыборное обещание — закончить конфликт на Украине."Этот конфликт надо завершить как можно скорее. Безумие (президента США Джо. — Прим. Ред.) Байдена, военно-промышленного комплекса, жадного Зеленского и европейских баранов должно прекратиться", — написал пользователь Un peu de pragmatisme ne fait pas de malЧитатели также выразили уверенность в том, что если Трамп не сможет поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, то Россия продолжит выполнять цели, заявленные в ходе СВО, и защищать свои национальные интересы."Трамп обещал закончить конфликт за сутки. Посмотрим. Но для начала ему придется заставить Зеленского понять, насколько катастрофично текущее положение дел. При этом, если Трамп не сдержит свое обещание, Россия уж точно сдержит свое и пойдет до конца, пока не достигнет всех целей по обеспечению своей безопасности. Да здравствует Великая и Святая Русь!" — написал Latude.В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.Ранее газета The Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

