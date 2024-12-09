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"Святая Русь!": во Франции выступили с неожиданным призывом к Трампу - РИА Новости, 09.12.2024
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03:35 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/prizyv-1988069584.html
"Святая Русь!": во Франции выступили с неожиданным призывом к Трампу
"Святая Русь!": во Франции выступили с неожиданным призывом к Трампу - РИА Новости, 09.12.2024
"Святая Русь!": во Франции выступили с неожиданным призывом к Трампу
Читатели французской газеты Le Figaro неожиданно отреагировали на встречу избранного президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T03:35
2024-12-09T03:35
в мире
франция
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro неожиданно отреагировали на встречу избранного президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским во Франции, которая состоялась в субботу, и призвали его выполнить свое предвыборное обещание — закончить конфликт на Украине."Этот конфликт надо завершить как можно скорее. Безумие (президента США Джо. — Прим. Ред.) Байдена, военно-промышленного комплекса, жадного Зеленского и европейских баранов должно прекратиться", — написал пользователь Un peu de pragmatisme ne fait pas de malЧитатели также выразили уверенность в том, что если Трамп не сможет поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, то Россия продолжит выполнять цели, заявленные в ходе СВО, и защищать свои национальные интересы."Трамп обещал закончить конфликт за сутки. Посмотрим. Но для начала ему придется заставить Зеленского понять, насколько катастрофично текущее положение дел. При этом, если Трамп не сдержит свое обещание, Россия уж точно сдержит свое и пойдет до конца, пока не достигнет всех целей по обеспечению своей безопасности. Да здравствует Великая и Святая Русь!" — написал Latude.В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.Ранее газета The Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241209/unizhenie-1988064841.html
https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1988014603.html
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в мире, франция, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Франция, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

"Святая Русь!": во Франции выступили с неожиданным призывом к Трампу

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro неожиданно отреагировали на встречу избранного президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским во Франции, которая состоялась в субботу, и призвали его выполнить свое предвыборное обещание — закончить конфликт на Украине.
"Этот конфликт надо завершить как можно скорее. Безумие (президента США Джо. — Прим. Ред.) Байдена, военно-промышленного комплекса, жадного Зеленского и европейских баранов должно прекратиться", — написал пользователь Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского
01:20
Читатели также выразили уверенность в том, что если Трамп не сможет поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, то Россия продолжит выполнять цели, заявленные в ходе СВО, и защищать свои национальные интересы.
«
"Трамп обещал закончить конфликт за сутки. Посмотрим. Но для начала ему придется заставить Зеленского понять, насколько катастрофично текущее положение дел. При этом, если Трамп не сдержит свое обещание, Россия уж точно сдержит свое и пойдет до конца, пока не достигнет всех целей по обеспечению своей безопасности. Да здравствует Великая и Святая Русь!" — написал Latude.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу
Вчера, 15:55
В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
Ранее газета The Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Трамп сделал заявление о военной помощи Украине
Вчера, 17:14
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреФранцияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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