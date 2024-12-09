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В Приднестровье обсудили подготовку к энергетическому кризису - РИА Новости, 09.12.2024
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13:29 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988147324.html
В Приднестровье обсудили подготовку к энергетическому кризису
В Приднестровье обсудили подготовку к энергетическому кризису - РИА Новости, 09.12.2024
В Приднестровье обсудили подготовку к энергетическому кризису
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в понедельник обсудил с руководителями городов и районов подготовку к... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:29
2024-12-09T13:29
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ТИРАСПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в понедельник обсудил с руководителями городов и районов подготовку к возможному энергетическому кризису, сообщила пресс-служба главы ПМР. По данным правительства ПМР, есть высокий риск прекращения подачи российского газа в ПМР с начала 2025 года. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. "Красносельский заслушал доклады глав государственных администраций о положении дел не местах. Руководители городов и районов республики также проинформировали об исполнении поручений, связанных с обеспечением энергетической безопасности и проведением подготовительных мероприятий на случай сокращения или прекращения поставок в республику газа", - говорится в сообщении. В частности, по данным пресс-службы, будет заготавливаться альтернативное топливо, в двух крупных социальных учреждениях планируют установить котлы, которые сейчас простаивают на объектах Приднестровской железной дороги. Совет безопасности ПМР рекомендовал ввести особый правовой режим "Чрезвычайное экономическое положение". Ожидается, что 11 декабря Верховный Совет (парламент) ПМР примет решение о введении такого режима. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20241206/pmr-1987752977.html
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в мире, жкх, молдавия, кишинев, европа, вадим красносельский, газпром, молдовагаз
В мире, ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Европа, Вадим Красносельский, Газпром, Молдовагаз
В Приднестровье обсудили подготовку к энергетическому кризису

Глава ПМР Красносельский обсудил подготовку к возможному энергетическому кризису

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в понедельник обсудил с руководителями городов и районов подготовку к возможному энергетическому кризису, сообщила пресс-служба главы ПМР.
По данным правительства ПМР, есть высокий риск прекращения подачи российского газа в ПМР с начала 2025 года. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
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"Красносельский заслушал доклады глав государственных администраций о положении дел не местах. Руководители городов и районов республики также проинформировали об исполнении поручений, связанных с обеспечением энергетической безопасности и проведением подготовительных мероприятий на случай сокращения или прекращения поставок в республику газа", - говорится в сообщении.
В частности, по данным пресс-службы, будет заготавливаться альтернативное топливо, в двух крупных социальных учреждениях планируют установить котлы, которые сейчас простаивают на объектах Приднестровской железной дороги.
Совет безопасности ПМР рекомендовал ввести особый правовой режим "Чрезвычайное экономическое положение". Ожидается, что 11 декабря Верховный Совет (парламент) ПМР примет решение о введении такого режима.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреЖКХМолдавияКишиневЕвропаВадим КрасносельскийГазпромМолдовагаз
 
 
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