https://ria.ru/20241209/prevoskhodstvo-1988073186.html

"Убийца танков": в США пришли в восторг от одной детали в зоне СВО

"Убийца танков": в США пришли в восторг от одной детали в зоне СВО - РИА Новости, 09.12.2024

"Убийца танков": в США пришли в восторг от одной детали в зоне СВО

Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет", способный пробивать даже современную броню западных танков, превосходит западный противотанковый комплекс РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T05:41

2024-12-09T05:41

2024-12-09T06:07

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет", способный пробивать даже современную броню западных танков, превосходит западный противотанковый комплекс Javelin, который поставляется Украине в рамках военной помощи от союзников. К такому выводу пришел автор статьи для журнала The National Interest Брэндон Вайхерт, назвав его "убийцей танков"."ПТРК "Корнет" — это лучшая в российских вооруженных силах противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Дальность стрельбы у "Корнета" 5,5 километра (у новейших вариантов этой системы она около 10 километров). Управление ПТУР осуществляется по лазерному лучу с использованием тандемно-кумулятивной боевой части. Такие боеприпасы пробивают даже современную броню западных танков с динамической защитой", — говорится в статье.Автор отмечает, что западные танки, которые использует Украина, крайне уязвимы для российского противотанкового комплекса, особенно американские Abrams."Крайне важно то, что западные танки слабо защищены от российских ПТРК "Корнет" и дронов. Если говорить об Abrams, то ракета "Корнет" с двойной (тандемной) боевой частью при попадании в бок пробивает броню и уничтожает машину", — предупреждает он.По данным журнала, Россия хорошо приспособилась к использованию противотанковых ракет и дронов, что делает применение "Корнета" еще более эффективным. Так как Украина, продолжает Вайхерт, больше не может рисковать потерей бронетехники, каждое попадание "Корнета" в цель наносит ВСУ несоизмеримо больший урон, нежели успешный выстрел из американской установки Javelin — России."Сейчас они (ВС России. — Прим. ред.) полностью адаптировались и идут в наступление. Украина долго такой натиск не выдержит. Таким образом, "Корнет" со своей ударной силой одерживает верх", — резюмирует автор.Ранее журнал включил российские танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" в первую пятерку лучших танков в мире.

https://ria.ru/20221224/ssha-1841045545.html

https://ria.ru/20241208/zalozhnikakh-1988046085.html

https://ria.ru/20241209/pravda-1988066561.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, т-14, т-90м