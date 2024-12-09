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"Убийца танков": в США пришли в восторг от одной детали в зоне СВО - РИА Новости, 09.12.2024
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05:41 09.12.2024 (обновлено: 06:07 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/prevoskhodstvo-1988073186.html
"Убийца танков": в США пришли в восторг от одной детали в зоне СВО
"Убийца танков": в США пришли в восторг от одной детали в зоне СВО - РИА Новости, 09.12.2024
"Убийца танков": в США пришли в восторг от одной детали в зоне СВО
Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет", способный пробивать даже современную броню западных танков, превосходит западный противотанковый комплекс РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T05:41
2024-12-09T06:07
украина
россия
вооруженные силы украины
т-14
т-90м
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет", способный пробивать даже современную броню западных танков, превосходит западный противотанковый комплекс Javelin, который поставляется Украине в рамках военной помощи от союзников. К такому выводу пришел автор статьи для журнала The National Interest Брэндон Вайхерт, назвав его "убийцей танков"."ПТРК "Корнет" — это лучшая в российских вооруженных силах противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Дальность стрельбы у "Корнета" 5,5 километра (у новейших вариантов этой системы она около 10 километров). Управление ПТУР осуществляется по лазерному лучу с использованием тандемно-кумулятивной боевой части. Такие боеприпасы пробивают даже современную броню западных танков с динамической защитой", — говорится в статье.Автор отмечает, что западные танки, которые использует Украина, крайне уязвимы для российского противотанкового комплекса, особенно американские Abrams."Крайне важно то, что западные танки слабо защищены от российских ПТРК "Корнет" и дронов. Если говорить об Abrams, то ракета "Корнет" с двойной (тандемной) боевой частью при попадании в бок пробивает броню и уничтожает машину", — предупреждает он.По данным журнала, Россия хорошо приспособилась к использованию противотанковых ракет и дронов, что делает применение "Корнета" еще более эффективным. Так как Украина, продолжает Вайхерт, больше не может рисковать потерей бронетехники, каждое попадание "Корнета" в цель наносит ВСУ несоизмеримо больший урон, нежели успешный выстрел из американской установки Javelin — России."Сейчас они (ВС России. — Прим. ред.) полностью адаптировались и идут в наступление. Украина долго такой натиск не выдержит. Таким образом, "Корнет" со своей ударной силой одерживает верх", — резюмирует автор.Ранее журнал включил российские танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" в первую пятерку лучших танков в мире.
https://ria.ru/20221224/ssha-1841045545.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, т-14, т-90м
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-14, Т-90М
"Убийца танков": в США пришли в восторг от одной детали в зоне СВО

TNI: российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin в зоне СВО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет", способный пробивать даже современную броню западных танков, превосходит западный противотанковый комплекс Javelin, который поставляется Украине в рамках военной помощи от союзников. К такому выводу пришел автор статьи для журнала The National Interest Брэндон Вайхерт, назвав его "убийцей танков".
"ПТРК "Корнет" — это лучшая в российских вооруженных силах противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Дальность стрельбы у "Корнета" 5,5 километра (у новейших вариантов этой системы она около 10 километров). Управление ПТУР осуществляется по лазерному лучу с использованием тандемно-кумулятивной боевой части. Такие боеприпасы пробивают даже современную броню западных танков с динамической защитой", — говорится в статье.
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Автор отмечает, что западные танки, которые использует Украина, крайне уязвимы для российского противотанкового комплекса, особенно американские Abrams.
«
"Крайне важно то, что западные танки слабо защищены от российских ПТРК "Корнет" и дронов. Если говорить об Abrams, то ракета "Корнет" с двойной (тандемной) боевой частью при попадании в бок пробивает броню и уничтожает машину", — предупреждает он.
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По данным журнала, Россия хорошо приспособилась к использованию противотанковых ракет и дронов, что делает применение "Корнета" еще более эффективным. Так как Украина, продолжает Вайхерт, больше не может рисковать потерей бронетехники, каждое попадание "Корнета" в цель наносит ВСУ несоизмеримо больший урон, нежели успешный выстрел из американской установки Javelin — России.
"Сейчас они (ВС России. — Прим. ред.) полностью адаптировались и идут в наступление. Украина долго такой натиск не выдержит. Таким образом, "Корнет" со своей ударной силой одерживает верх", — резюмирует автор.
Ранее журнал включил российские танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" в первую пятерку лучших танков в мире.
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