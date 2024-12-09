"Убийца танков": в США пришли в восторг от одной детали в зоне СВО
TNI: российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin в зоне СВО
Подбитый танк Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет", способный пробивать даже современную броню западных танков, превосходит западный противотанковый комплекс Javelin, который поставляется Украине в рамках военной помощи от союзников. К такому выводу пришел автор статьи для журнала The National Interest Брэндон Вайхерт, назвав его "убийцей танков".
"ПТРК "Корнет" — это лучшая в российских вооруженных силах противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Дальность стрельбы у "Корнета" 5,5 километра (у новейших вариантов этой системы она около 10 километров). Управление ПТУР осуществляется по лазерному лучу с использованием тандемно-кумулятивной боевой части. Такие боеприпасы пробивают даже современную броню западных танков с динамической защитой", — говорится в статье.
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Автор отмечает, что западные танки, которые использует Украина, крайне уязвимы для российского противотанкового комплекса, особенно американские Abrams.
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"Крайне важно то, что западные танки слабо защищены от российских ПТРК "Корнет" и дронов. Если говорить об Abrams, то ракета "Корнет" с двойной (тандемной) боевой частью при попадании в бок пробивает броню и уничтожает машину", — предупреждает он.
По данным журнала, Россия хорошо приспособилась к использованию противотанковых ракет и дронов, что делает применение "Корнета" еще более эффективным. Так как Украина, продолжает Вайхерт, больше не может рисковать потерей бронетехники, каждое попадание "Корнета" в цель наносит ВСУ несоизмеримо больший урон, нежели успешный выстрел из американской установки Javelin — России.
"Сейчас они (ВС России. — Прим. ред.) полностью адаптировались и идут в наступление. Украина долго такой натиск не выдержит. Таким образом, "Корнет" со своей ударной силой одерживает верх", — резюмирует автор.