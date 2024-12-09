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Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве - РИА Новости, 09.12.2024
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22:42 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/premiya-1988282576.html
Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве
Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве - РИА Новости, 09.12.2024
Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве
Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве в рамках Всероссийского патриотического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:42
2024-12-09T22:42
общество
россия
сергей кириенко
союзное государство
патриот
манеж
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве в рамках Всероссийского патриотического форума, передает корреспондент РИА Новости. Премия проходит в День героев Отечества. С этим праздником участников и гостей премии поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "В первую очередь это поздравление - к присутствующим здесь в зале героям специальной военной операции, героям России, героям разных боевых конфликтов, людям, которые олицетворяют собой, что такое настоящий патриотизм… Патриот - тот, кто способен интересы государства и Родины поставить выше своих личных интересов, даже если это грозит не просто вызовами и проблемами, но и требует риска для жизни, а порой и жертвы своей собственной жизни", - сказал Кириенко. В ходе выступления он также сформулировал еще формулу настоящего патриота: это тот, у кого дети - тоже патриоты, так как дети учатся у родителей не тому, о чем они говорят, а тому, во что они сами верят. "Спасибо вам (ветераны СВО и других военных конфликтов - ред.) не только за ваше личное мужество и героизм, но и за тот пример, который вы подаете подрастающему поколению. И, конечно, отдельные слова благодарности хочу сказать людям, которые посвятили себя воспитанию подрастающего поколения", - добавил Кириенко. Он обратил внимание на то, что на премию пришло много учителей, наставников, родителей и тех, кто всю жизнь посвятил воспитанию новых поколений россиян. После выступления Кириенко вручил награду в номинации "Материнское сердце" Инге Лыбо, матери шести детей и руководителю благотворительного фонда "Ева-Флоренсия", чья деятельность направлена на поддержку мирных жителей, беженцев. Лауреатом в номинации "Выбор первых" стал создатель медико-тематических игр "Путь мужества" по гражданскому воспитанию молодежи Виктор Чесноков. Награду победителю вручил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. В номинации "Союзное государство" одержал победу Барановичский государственный университет. Награду в номинации "Правда" получил создатель проекта "Иностранные журналисты за Россию" Иван Андреев. Победителем в номинации "Наука" стал ФГБОУ ВО "Приволжский государственный технологический университет" - за проведение студенческого форума "Инженерные кадры - будущее инновационной экономики России". Статуэтку представителям университета-победителя вручила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" принесла кинокомпании "Мастерские вехи. Версты. Вёсны" победу в номинации "Культура". Пята национальная премия "Патриот" прошла в День героев Отечества в рамках Всероссийского патриотического форума, проходящего на территории Центрального выставочного зала "Манеж".
https://ria.ru/20241120/peskov-1984918734.html
https://ria.ru/20240620/putin-1954280273.html
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общество, россия, сергей кириенко, союзное государство, патриот, манеж, москва
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Союзное государство, Патриот, Манеж, Москва
Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве

В Москве в День героев Отечества прошла пятая национальная премия "Патриот"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве в рамках Всероссийского патриотического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Премия проходит в День героев Отечества. С этим праздником участников и гостей премии поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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"В первую очередь это поздравление - к присутствующим здесь в зале героям специальной военной операции, героям России, героям разных боевых конфликтов, людям, которые олицетворяют собой, что такое настоящий патриотизм… Патриот - тот, кто способен интересы государства и Родины поставить выше своих личных интересов, даже если это грозит не просто вызовами и проблемами, но и требует риска для жизни, а порой и жертвы своей собственной жизни", - сказал Кириенко.
В ходе выступления он также сформулировал еще формулу настоящего патриота: это тот, у кого дети - тоже патриоты, так как дети учатся у родителей не тому, о чем они говорят, а тому, во что они сами верят.
"Спасибо вам (ветераны СВО и других военных конфликтов - ред.) не только за ваше личное мужество и героизм, но и за тот пример, который вы подаете подрастающему поколению. И, конечно, отдельные слова благодарности хочу сказать людям, которые посвятили себя воспитанию подрастающего поколения", - добавил Кириенко.
Он обратил внимание на то, что на премию пришло много учителей, наставников, родителей и тех, кто всю жизнь посвятил воспитанию новых поколений россиян.
После выступления Кириенко вручил награду в номинации "Материнское сердце" Инге Лыбо, матери шести детей и руководителю благотворительного фонда "Ева-Флоренсия", чья деятельность направлена на поддержку мирных жителей, беженцев.
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Лауреатом в номинации "Выбор первых" стал создатель медико-тематических игр "Путь мужества" по гражданскому воспитанию молодежи Виктор Чесноков. Награду победителю вручил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.
В номинации "Союзное государство" одержал победу Барановичский государственный университет. Награду в номинации "Правда" получил создатель проекта "Иностранные журналисты за Россию" Иван Андреев.
Победителем в номинации "Наука" стал ФГБОУ ВО "Приволжский государственный технологический университет" - за проведение студенческого форума "Инженерные кадры - будущее инновационной экономики России". Статуэтку представителям университета-победителя вручила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
Международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" принесла кинокомпании "Мастерские вехи. Версты. Вёсны" победу в номинации "Культура".
Пята национальная премия "Патриот" прошла в День героев Отечества в рамках Всероссийского патриотического форума, проходящего на территории Центрального выставочного зала "Манеж".
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