https://ria.ru/20241209/premiya-1988282576.html

Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве

Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве - РИА Новости, 09.12.2024

Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве

Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве в рамках Всероссийского патриотического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:42

2024-12-09T22:42

2024-12-09T22:42

общество

россия

сергей кириенко

союзное государство

патриот

манеж

москва

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пятая национальная премия "Патриот" прошла в Москве в рамках Всероссийского патриотического форума, передает корреспондент РИА Новости. Премия проходит в День героев Отечества. С этим праздником участников и гостей премии поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "В первую очередь это поздравление - к присутствующим здесь в зале героям специальной военной операции, героям России, героям разных боевых конфликтов, людям, которые олицетворяют собой, что такое настоящий патриотизм… Патриот - тот, кто способен интересы государства и Родины поставить выше своих личных интересов, даже если это грозит не просто вызовами и проблемами, но и требует риска для жизни, а порой и жертвы своей собственной жизни", - сказал Кириенко. В ходе выступления он также сформулировал еще формулу настоящего патриота: это тот, у кого дети - тоже патриоты, так как дети учатся у родителей не тому, о чем они говорят, а тому, во что они сами верят. "Спасибо вам (ветераны СВО и других военных конфликтов - ред.) не только за ваше личное мужество и героизм, но и за тот пример, который вы подаете подрастающему поколению. И, конечно, отдельные слова благодарности хочу сказать людям, которые посвятили себя воспитанию подрастающего поколения", - добавил Кириенко. Он обратил внимание на то, что на премию пришло много учителей, наставников, родителей и тех, кто всю жизнь посвятил воспитанию новых поколений россиян. После выступления Кириенко вручил награду в номинации "Материнское сердце" Инге Лыбо, матери шести детей и руководителю благотворительного фонда "Ева-Флоренсия", чья деятельность направлена на поддержку мирных жителей, беженцев. Лауреатом в номинации "Выбор первых" стал создатель медико-тематических игр "Путь мужества" по гражданскому воспитанию молодежи Виктор Чесноков. Награду победителю вручил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. В номинации "Союзное государство" одержал победу Барановичский государственный университет. Награду в номинации "Правда" получил создатель проекта "Иностранные журналисты за Россию" Иван Андреев. Победителем в номинации "Наука" стал ФГБОУ ВО "Приволжский государственный технологический университет" - за проведение студенческого форума "Инженерные кадры - будущее инновационной экономики России". Статуэтку представителям университета-победителя вручила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" принесла кинокомпании "Мастерские вехи. Версты. Вёсны" победу в номинации "Культура". Пята национальная премия "Патриот" прошла в День героев Отечества в рамках Всероссийского патриотического форума, проходящего на территории Центрального выставочного зала "Манеж".

https://ria.ru/20241120/peskov-1984918734.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954280273.html

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общество, россия, сергей кириенко, союзное государство, патриот, манеж, москва