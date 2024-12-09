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При пожаре в квартире в Ростове-на-Дону погибли три человека

При пожаре в квартире в Ростове-на-Дону погибли три человека - РИА Новости, 09.12.2024

При пожаре в квартире в Ростове-на-Дону погибли три человека

Три человека погибли, еще трех удалось спасти в ходе тушения пожара в квартире в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Ростовской РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T21:10

2024-12-09T21:10

2024-12-09T22:40

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Три человека погибли, еще трех удалось спасти в ходе тушения пожара в квартире в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Ростовской области. "Сообщение в 19.01 мск о загорании квартиры на девятом этаже… Вятская 41/1, жилой дом", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар был локализован в 19.50 мск на площади 40 квадратных метров. По данным ведомства, три человека погибли, их личности устанавливаются. Еще три человека спасены в ходе тушения пожара. На данный момент причина возгорания неизвестна, также не сообщается, есть ли среди погибших несовершеннолетние.Как позднее уточнили в региональном главке МЧС, среди погибших - два мужчину и три женщины, они надышались едким дымом. В тушении пожара было задействовано 33 человека и 11 единиц техники, на месте работают дознаватели МЧС России.В ведомстве добавили, что в 20.12 мск открытое горение было ликвидировано. На данный момент причина пожара неизвестна.Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи с ЧП. На место происшествия выехал зампрокурора области Владимир Ходурский, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20241112/pozhar-1983230966.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)