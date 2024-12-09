https://ria.ru/20241209/pozhar-1988196708.html

Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили

Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили - РИА Новости, 09.12.2024

Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили

Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушен, сообщил столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:56

2024-12-09T15:56

2024-12-09T19:59

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушен, сообщил столичный главк МЧС РФ. Ранее сообщалось о возгорании на улице Буракова на площади 150 квадратных метров. Вскоре пожар локализовали, было ликвидировано открытое горение. "Пожар потушен", - сказали в главке.

https://ria.ru/20240909/pozhar-1971509307.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)