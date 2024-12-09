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Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили - РИА Новости, 09.12.2024
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15:56 09.12.2024 (обновлено: 19:59 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/pozhar-1988196708.html
Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили
Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили - РИА Новости, 09.12.2024
Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили
Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушен, сообщил столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:56
2024-12-09T19:59
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушен, сообщил столичный главк МЧС РФ. Ранее сообщалось о возгорании на улице Буракова на площади 150 квадратных метров. Вскоре пожар локализовали, было ликвидировано открытое горение. "Пожар потушен", - сказали в главке.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили

Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушен

© Фото : МЧС Москвы/TelegramЛиквидация пожара на востоке Москвы
Ликвидация пожара на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : МЧС Москвы/Telegram
Ликвидация пожара на востоке Москвы
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушен, сообщил столичный главк МЧС РФ.
Ранее сообщалось о возгорании на улице Буракова на площади 150 квадратных метров. Вскоре пожар локализовали, было ликвидировано открытое горение.
"Пожар потушен", - сказали в главке.
Место пожара на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Пожар на мебельном цехе в Ростове-на-Дону полностью потушили
9 сентября, 06:22
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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