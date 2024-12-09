https://ria.ru/20241209/pozhar-1988196708.html
Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили
Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили - РИА Новости, 09.12.2024
Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили
Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушен, сообщил столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:56
2024-12-09T15:56
2024-12-09T19:59
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988202063_141:0:1889:983_1920x0_80_0_0_630577ef4357bd6ba4cd10028c212b9d.png
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушен, сообщил столичный главк МЧС РФ. Ранее сообщалось о возгорании на улице Буракова на площади 150 квадратных метров. Вскоре пожар локализовали, было ликвидировано открытое горение. "Пожар потушен", - сказали в главке.
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971509307.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988202063_578:0:1889:983_1920x0_80_0_0_302cdf1125b870c118f2bde26f9001e7.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушили
Пожар в малярном цехе на востоке Москвы потушен