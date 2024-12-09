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"Прошли маршем". На Западе признали неудобную правду о России и Украине - РИА Новости, 09.12.2024
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21:00 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/politika-1988275651.html
"Прошли маршем". На Западе признали неудобную правду о России и Украине
"Прошли маршем". На Западе признали неудобную правду о России и Украине - РИА Новости, 09.12.2024
"Прошли маршем". На Западе признали неудобную правду о России и Украине
Западные и украинские военные до госпереворота участвовали в марше вместе с российскими на Красной площади, напомнил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T21:00
2024-12-09T21:00
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Западные и украинские военные до госпереворота участвовали в марше вместе с российскими на Красной площади, напомнил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Неудобная правда. До незаконного, поддержанного США переворота в 2014 году, который вверг Украину в гражданскую войну, украинские, британские, американские и французские армии прошли маршем рядом со своими российскими товарищами по Красной площади, чтобы поблагодарить их за уничтожение фашизма", — написал он.В начале ноября государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил Запад в переписывании истории. По его словам, Украина — наглядный пример, как "на наших глазах размывание исторической и национальной самобытности, героизация различных проявлений фашизма и неонацизма привели к деформации сознания населения, а манипуляции историческими фактами способствовали девальвации моральных ценностей в обществе, разжиганию межнациональной и религиозной вражды".Ранее премьер Словакии Роберт Фицо призвал помнить о том, что решающую роль в освобождении республики от фашизма сыграли Советский Союз и его Красная Армия.
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в мире, москва, сша, украина, чей боуз, александр вольфович, роберт фицо
В мире, Москва, США, Украина, Чей Боуз, Александр Вольфович, Роберт Фицо
"Прошли маршем". На Западе признали неудобную правду о России и Украине

Боуз напомнил, как западные и украинские войска прошли маршем вместе с армией РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Западные и украинские военные до госпереворота участвовали в марше вместе с российскими на Красной площади, напомнил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Неудобная правда. До незаконного, поддержанного США переворота в 2014 году, который вверг Украину в гражданскую войну, украинские, британские, американские и французские армии прошли маршем рядом со своими российскими товарищами по Красной площади, чтобы поблагодарить их за уничтожение фашизма", — написал он.
В начале ноября государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил Запад в переписывании истории. По его словам, Украина — наглядный пример, как "на наших глазах размывание исторической и национальной самобытности, героизация различных проявлений фашизма и неонацизма привели к деформации сознания населения, а манипуляции историческими фактами способствовали девальвации моральных ценностей в обществе, разжиганию межнациональной и религиозной вражды".
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо призвал помнить о том, что решающую роль в освобождении республики от фашизма сыграли Советский Союз и его Красная Армия.
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