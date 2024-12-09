https://ria.ru/20241209/podmoskove-1988272699.html

Врачам предоставили 230 земельных участков в Подмосковье

Врачам предоставили 230 земельных участков в Подмосковье - РИА Новости, 09.12.2024

Врачам предоставили 230 земельных участков в Подмосковье

Узким медицинским специалистам в Подмосковье предоставили 230 земельных участков в рамках региональной льготной программы "Земля врачам" с начала года, сообщает РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:32

2024-12-09T20:32

2024-12-09T20:32

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Узким медицинским специалистам в Подмосковье предоставили 230 земельных участков в рамках региональной льготной программы "Земля врачам" с начала года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. В ведомстве сообщили, что всего с начала действия программы участки получили 2398 врачей, 514 из них – в специализированных поселках для медиков. Наибольшее количество участков в этом году предоставили администрации городских округов Орехово-Зуевский (22), Пушкинский (17), Талдомский (16), Солнечногорск (15), Ступино (15). Льготная мера по предоставлению земли позволяет привлечь специалистов самых дефицитных областей в учреждения здравоохранения. Медикам из 39 различных специальностей, работающих в учреждениях здравоохранения региона на протяжении не менее трех лет, предоставляются безвозмездные участки земли в 32 городских округах. Чтобы получить такой участок, можно подать заявку через местную администрацию на выбор из предложенного списка или же самостоятельно найти участок на кадастровой карте и подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг региона, указав должность, место работы и координаты участка. Срок оформления заявки составляет 15 рабочих дней.

https://ria.ru/20241209/podmoskove-1988272335.html

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московская область (подмосковье), солнечногорск, ступино, жилье, врачи