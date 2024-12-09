Рейтинг@Mail.ru
Ледовые спектакли Подмосковья посмотрели 10 тысяч человек - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
20:28 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/podmoskove-1988272335.html
Ледовые спектакли Подмосковья посмотрели 10 тысяч человек
Ледовые спектакли Подмосковья посмотрели 10 тысяч человек - РИА Новости, 09.12.2024
Ледовые спектакли Подмосковья посмотрели 10 тысяч человек
Ледовые спектакли Подмосковья, которые прошли седьмого и восьмого декабря, посетили 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:28
2024-12-09T20:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
павшинская пойма
ирина слуцкая
илья авербух
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905679977_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_1a3bc4feaed8a6c5f6ff46cefa93d377.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ледовые спектакли Подмосковья, которые прошли седьмого и восьмого декабря, посетили 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Спектакль "Двенадцать месяцев" в постановке и с участием Ирины Слуцкой, который прошел седьмого декабря на катке у Дворца культуры "Яуза" в Мытищах, посмотрели порядка 3,5 тысяч зрителей. "Сказки Евгения Плющенко" на льду спортивного комплекса "Дмитров" посетили 1,5 тысячи человек. В воскресенье представление Ирины Слуцкой на катке "Театральный" в Химках посетили 3,5 тысячи жителей и гостей города. "Сказки Евгения Плющенко" на катке в Павшинской пойме Красногорска собрали более 1,5 тысячи зрителей. Следующие спектакли состоятся 13, 14 и 15 декабря в Дубне, Волоколамске, Лобне, Егорьевске и Павловском Посаде. Жителям и гостям этих городов свое искусство представит команда Ильи Авербуха с представлением "Чемпионы".
https://ria.ru/20241209/zinoveva-1988197395.html
московская область (подмосковье)
мытищи
павшинская пойма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905679977_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f9458ad7e12472f1ad97e5fc048f33f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мытищи, павшинская пойма, ирина слуцкая, илья авербух
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Павшинская пойма, Ирина Слуцкая, Илья Авербух
Ледовые спектакли Подмосковья посмотрели 10 тысяч человек

В Подмосковье за выходные 10 тысяч человек посмотрели ледовые спектакли

© Фото : пресс-служба администрации ХимокТеатральный каток в Химках
Театральный каток в Химках - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Театральный каток в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ледовые спектакли Подмосковья, которые прошли седьмого и восьмого декабря, посетили 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль "Двенадцать месяцев" в постановке и с участием Ирины Слуцкой, который прошел седьмого декабря на катке у Дворца культуры "Яуза" в Мытищах, посмотрели порядка 3,5 тысяч зрителей. "Сказки Евгения Плющенко" на льду спортивного комплекса "Дмитров" посетили 1,5 тысячи человек.
В воскресенье представление Ирины Слуцкой на катке "Театральный" в Химках посетили 3,5 тысячи жителей и гостей города. "Сказки Евгения Плющенко" на катке в Павшинской пойме Красногорска собрали более 1,5 тысячи зрителей.
Следующие спектакли состоятся 13, 14 и 15 декабря в Дубне, Волоколамске, Лобне, Егорьевске и Павловском Посаде. Жителям и гостям этих городов свое искусство представит команда Ильи Авербуха с представлением "Чемпионы".
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Число самозанятых достигло почти 830 тысяч в Подмосковье
Вчера, 16:03
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиПавшинская поймаИрина СлуцкаяИлья Авербух
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала