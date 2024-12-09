https://ria.ru/20241209/podmoskove-1988272335.html

Ледовые спектакли Подмосковья посмотрели 10 тысяч человек

Ледовые спектакли Подмосковья посмотрели 10 тысяч человек - РИА Новости, 09.12.2024

Ледовые спектакли Подмосковья посмотрели 10 тысяч человек

Ледовые спектакли Подмосковья, которые прошли седьмого и восьмого декабря, посетили 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:28

2024-12-09T20:28

2024-12-09T20:28

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ирина слуцкая

илья авербух

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ледовые спектакли Подмосковья, которые прошли седьмого и восьмого декабря, посетили 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Спектакль "Двенадцать месяцев" в постановке и с участием Ирины Слуцкой, который прошел седьмого декабря на катке у Дворца культуры "Яуза" в Мытищах, посмотрели порядка 3,5 тысяч зрителей. "Сказки Евгения Плющенко" на льду спортивного комплекса "Дмитров" посетили 1,5 тысячи человек. В воскресенье представление Ирины Слуцкой на катке "Театральный" в Химках посетили 3,5 тысячи жителей и гостей города. "Сказки Евгения Плющенко" на катке в Павшинской пойме Красногорска собрали более 1,5 тысячи зрителей. Следующие спектакли состоятся 13, 14 и 15 декабря в Дубне, Волоколамске, Лобне, Егорьевске и Павловском Посаде. Жителям и гостям этих городов свое искусство представит команда Ильи Авербуха с представлением "Чемпионы".

https://ria.ru/20241209/zinoveva-1988197395.html

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московская область (подмосковье), мытищи, павшинская пойма, ирина слуцкая, илья авербух