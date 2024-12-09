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Из аварийного жилья в Подмосковье расселили 412 человек
Из аварийного жилья в Подмосковье расселили 412 человек - РИА Новости, 09.12.2024
Из аварийного жилья в Подмосковье расселили 412 человек
Из аварийного жилья в Подмосковье расселили 412 человек за прошедшую неделю в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:05
2024-12-09T12:05
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Из аварийного жилья в Подмосковье расселили 412 человек за прошедшую неделю в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Из аварийного жилищного фонда расселили 412 человек из 178 жилых помещений общей площадью 6 601,88 квадратных метров. Так, граждан расселили: из Волоколамского городского округа, Воскресенска, Дмитровского городского округа, Зарайска, Клина, Коломны, Луховиц, Орехово-Зуевского городского округа, Подольска, Пушкинского городского округа, Сергиево-Посадского городского округа, Серпухова, Солнечногорска, Ступина, Талдомского городского округа, Химок, Шатуры, Шаховского городского округа, Щелкова, Дзержинского городского округа, Мытищ, Раменского городского округа и из Павлово-Посадского городского округа. Гражданам предоставили жилые помещения в домах-новостройках, выплатили выкупную стоимость, предоставили сертификаты, а также приобрели квартиры на вторичном рынке.
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Из аварийного жилья в Подмосковье расселили 412 человек
Из аварийного жилья в Подмосковье в рамках нацпроекта расселили 412 человек
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Из аварийного жилья в Подмосковье расселили 412 человек за прошедшую неделю в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Из аварийного жилищного фонда расселили 412 человек из 178 жилых помещений общей площадью 6 601,88 квадратных метров.
Так, граждан расселили: из Волоколамского городского округа, Воскресенска, Дмитровского городского округа, Зарайска, Клина, Коломны, Луховиц, Орехово-Зуевского городского округа, Подольска, Пушкинского городского округа, Сергиево-Посадского городского округа, Серпухова, Солнечногорска, Ступина, Талдомского городского округа, Химок, Шатуры, Шаховского городского округа, Щелкова, Дзержинского городского округа, Мытищ, Раменского городского округа и из Павлово-Посадского городского округа.
Гражданам предоставили жилые помещения в домах-новостройках, выплатили выкупную стоимость, предоставили сертификаты, а также приобрели квартиры на вторичном рынке.