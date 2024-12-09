https://ria.ru/20241209/podmoskove-1988120918.html
В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг
В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг - РИА Новости, 09.12.2024
В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг
Более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, благодаря этому у 127 детей вовремя выявили заболевания, сообщает... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:53
2024-12-09T11:53
2024-12-09T11:53
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149513/35/1495133527_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_3e9b0a2e75e2db7935a3cc884b322d5c.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, благодаря этому у 127 детей вовремя выявили заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Неонатальный скрининг проводится в первые дни жизни новорожденного и позволяет выявить детей из группы риска на ранней стадии, а значит начать своевременное лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего с начала этого года обследование прошли более 64 тысяч новорожденных, из которых у 127 удалось вовремя выявить заболевания", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Исследование проводится путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий. Более подробно с системой родовспоможения можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает Единый кол-центр системы родовспоможения.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149513/35/1495133527_151:0:1850:1274_1920x0_80_0_0_20968400421926a7141a41da5c672048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг
Забелин: более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, благодаря этому у 127 детей вовремя выявили заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«
"Неонатальный скрининг проводится в первые дни жизни новорожденного и позволяет выявить детей из группы риска на ранней стадии, а значит начать своевременное лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего с начала этого года обследование прошли более 64 тысяч новорожденных, из которых у 127 удалось вовремя выявить заболевания", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Исследование проводится путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
Более подробно с системой родовспоможения можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает Единый кол-центр системы родовспоможения.