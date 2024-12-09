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В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг - РИА Новости, 09.12.2024
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Новости Подмосковья
 
11:53 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/podmoskove-1988120918.html
В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг
В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг - РИА Новости, 09.12.2024
В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг
Более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, благодаря этому у 127 детей вовремя выявили заболевания, сообщает... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:53
2024-12-09T11:53
новости подмосковья
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, благодаря этому у 127 детей вовремя выявили заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Неонатальный скрининг проводится в первые дни жизни новорожденного и позволяет выявить детей из группы риска на ранней стадии, а значит начать своевременное лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего с начала этого года обследование прошли более 64 тысяч новорожденных, из которых у 127 удалось вовремя выявить заболевания", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Исследование проводится путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий. Более подробно с системой родовспоможения можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает Единый кол-центр системы родовспоможения.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг

Забелин: более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, благодаря этому у 127 детей вовремя выявили заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«
"Неонатальный скрининг проводится в первые дни жизни новорожденного и позволяет выявить детей из группы риска на ранней стадии, а значит начать своевременное лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего с начала этого года обследование прошли более 64 тысяч новорожденных, из которых у 127 удалось вовремя выявить заболевания", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Исследование проводится путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
Более подробно с системой родовспоможения можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает Единый кол-центр системы родовспоможения.
 
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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