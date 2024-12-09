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В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг

В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг - РИА Новости, 09.12.2024

В Подмосковье более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг

Более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, благодаря этому у 127 детей вовремя выявили заболевания, сообщает... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:53

2024-12-09T11:53

2024-12-09T11:53

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 64 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, благодаря этому у 127 детей вовремя выявили заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Неонатальный скрининг проводится в первые дни жизни новорожденного и позволяет выявить детей из группы риска на ранней стадии, а значит начать своевременное лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего с начала этого года обследование прошли более 64 тысяч новорожденных, из которых у 127 удалось вовремя выявить заболевания", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Исследование проводится путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий. Более подробно с системой родовспоможения можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает Единый кол-центр системы родовспоможения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье)